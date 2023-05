„Können froh sein, dass wir nicht acht kassiert haben“: Planegg II chancenlos bei Croatia

Von: Michael Grözinger

Planeggs Alexander Gareis erzielte für die Reserve den Ehrentreffer. © SVP

Der SV Planegg-Krailing II verliert beim FC Croatia mit 1:3. Laut Trainer Pero Januzovic hätte man auch deutlich höher verlieren können.

Krailling – Pero Januzovic ist ein Mann der klaren Worte. Da wundert es nicht, dass der Trainer von Fußball-Kreisklassist SV Planegg-Krailling II nach der 1:3 (0:2)-Pleite beim FC Croatia München zugab: „Wir können froh sein, dass wir nicht sieben oder acht kassiert haben.“ Zu groß sei der Unterschied zwischen seiner Elf und den Hausherren gewesen, die ihre Minichance auf den Aufstieg am Leben erhalten wollten – was am Ende wegen Siegen der Konkurrenz aber ohnehin nicht gelang.

FC Croatia München – SV Planegg-Kr. II 3:1 (2:0)

Für Planegg hingegen geht es seit Wochen tabellarisch um nichts mehr, weshalb die Niederlage zu verkraften war, bei der nur Torwart Eugen Welsch positiv auffiel. „Er hat in der zweiten Halbzeit ein paarmal super pariert“, lobte Januzovic. Vor der Pause war er aber zweimal bezwungen worden, einmal durch ein Eigentor von Thomas Grillenberger. „Deren Stürmer hätte ihn aber dahinter auch reingeschoben“, relativierte Januzovic. Nur einen ihrer zahlreichen Angriffe brachten die Gastgeber im Tor unter, den Schlusspunkt setzte Planeggs Alexander Gareis mit dem 1:3 (84.). (mg)

Tore: 1:0 Varivoda (33.), 2:0 Grillenberger (45.+1/ET), 3:0 Krajina (52.), 3:1 A.Gareis (84.)