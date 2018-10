Tabellenletzter ist eine Nummer zu groß für Herrsching

Dritte Auswärtsniederlage in Serie

von Christian Heinrich schließen

Ihre dritte Auswärtsniederlage in Serie holten sich die Herrschinger in Hohenpeißenberg ab. Selbst der bis dato punktlose Tabellenletzte der Kreisklasse 4 war eine Nummer zu groß für die Elf von Trainer Robert Rakaric.

TSV Hohenpeißenberg – TSV Herrsching 3:2 (1:1)

Tore: 1:0 Schuldes (16.), 1:1 Omura (28.), 2:1 Schuldes (65.), 2:2 Stoßberger (84., Eigentor), 3:2 Tedesco (86.)

„Es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle“, sagte der Coach. Erneut mangelte es am Grundsätzlichen. „Es fehlt einfach die Einstellung“, stellte Rakarc fest, „die paar Prozent, das Spiel gewinnen zu wollen.“

Die Begegnung begann schwungvoll. Alen Causevic hätte schon nach neun Minuten die Gäste in Führung bringen können, aber er scheiterte bei einem Alleingang an Hohenpeißenbergs Keeper Leon Langenegger. Konsequenter präsentierten sich die Platzherren. Nach einem schönen Pass von Michael Osterried besorgte Johannes Schuldes das 1:0. Die Herrschinger benötigten nicht lange, bis sie sich von diesem Treffer erholten. Patriot Omura zirkelte nach einer knappen halben Stunde einen Freistoß aus 20 Metern in die gegnerischen Maschen. Kurz vor der Pause hätte Michael Stoßberger die Gastgeber erneut in Führung bringen können, doch er scheiterte an Herrschings Keeper Kenneth Ried. Mitte der zweiten Halbzeit war es wieder Schuldes, der die erneute Führung die Pfaffenwinkler erzielte.

Der TSV Herrsching gab sich aber noch nicht geschlagen und schaffte sechs Minuten vor dem Abpfiff durch ein Eigentor von Michael Stoßberger den Ausgleich. Aber nur zwei Minuten später markierte Marco Tedesco mit einen herrlichen Direktabnahme das 3:2 für die Platzherren.