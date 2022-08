Teenager, der schon Herrenfußball spielt

Youngster mit Startelfversprechen: der 18-jährige Maximilian Karl. © dagmar rutt

Nach dem 0:0 im Spiel ohne Wertung gegen Unterhaching II starten die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried am heutigen Freitag mit einem Heimspiel gegen die U21 des FC Memmingen in die nächste Englische Woche. Im Fokus steht auch ein 18-Jähriger, der der Gewinner des Saisonstarts ist.

Gilching – Heranwachsende Jugendliche sind oft keine Freunde großer Worte. Meist benutzen sie einen Ausdruck, wenn ihnen etwas gefällt: „Geil“. So beschreibt auch Maximilian Karl seine ersten Startelf-Erfahrungen in der Landesliga. Im Heimspiel gegen den 1. FC Sonthofen durfte der 18-jährige Fußballer vor zwei Wochen von Beginn an das Trikot seines neuen Vereins TSV Gilching-Argelsried tragen. Trainer Peter Schmidt war nach dem 1:0 im Spitzenspiel so begeistert über Karls Debüt, dass er ihn gleich als besten Akteur der Partie neben Torwart Michael Suck adelte. „Für sein Alter ist er schon sehr weit. Er spielt schon Herrenfußball, ist sehr hart im Zweikampf und passsicher“, lobt Schmidt den Neuzugang vom SV Waldeck-Obermenzing. Er hatte im Sommer eine Empfehlung eines Coaches aus dem Nachwuchsbereich bekommen. „Gleich in den ersten Probetrainings konnte man sein sehr, sehr großes Potenzial erkennen“, berichtet Schmidt. Karl wuchs am Chiemsee auf und wurde beim TSV 1860 Rosenheim ausgebildet. Mit 16 Jahren zog er mit seiner Familie nach München. „Ich bin natürlich sehr zufrieden, wie es läuft. Ich konnte nicht erwarten, schon so früh zu Saisonbeginn in der ersten Elf zu stehen“, sagt Karl, der auch beim 0:0 vor einer Woche im wertungslosen Match gegen Unterhaching II starten durfte. Auch in diesem Match betrieb der Youngster Werbung in eigener Sache. „Er wird deshalb auch gegen Memmingen spielen, wenn nichts dazwischen kommt“, verrät Schmidt.

Mit dem Heimduell gegen die zweite Garnitur des Regionalliga-Absteiger beginnt am heutigen Freitag (19.30 Uhr) die zweite Englische Woche des TSV. „Es wird eine Woche der Revanche“, sagt Schmidt. Sowohl gegen Memmingen als auch gegen Mittwochs-Gegner FC Kempten konnte sein TSV in der vergangenen Saison nicht gewinnen, holte jeweils nur einen Punkt. Abgeschlossen wird die Woche mit einem Heimspiel gegen den TSV Hollenbach. „Wir wollen auf der Welle weiterreiten und mindestens sechs Punkte holen“, verkündet Schmidt. Sein noch ungeschlagenes Team könnte mit einem Heimsieg am Freitag sogar zumindest bis Samstag die Tabellenspitze der Landesliga Südwest übernehmen.

Im Tor wird Neuzugang Sebastian Hollenzer sein Pflichtspiel-Debüt feiern. „So war es abgemacht, und deshalb bleibt es auch so“, sagt Schmidt. Hollenzers Konkurrent Suck hatte in den Vorwochen starke Leistungen in den ersten vier Spielen gezeigt.