TSV Oberalting besteht letztes Testspiel im „Gaudi-Duell“ beim TSV Hechendorf

Besonders motiviert gingen die Spieler von Oberalting (in Rot-Weiß) und Hechendorf das Derby an. © Jaksch

Zum letzten Testspiel ging es für den TSV Oberalting zum TSV Hechendorf. Das Freundschaftsspiel ist gleichzeitig auch ein Derby.

Hechendorf/Oberalting – Im Seefelder Derby zwischen A-Klassist TSV Hechendorf und Kreisklassist TSV Oberalting am Dienstagabend ging es zwar nicht um Punkte, aber doch um mehr als in einem gewöhnlichen Freundschaftsspiel. „Die Jungs sind teilweise miteinander in die Schule gegangen, die waren natürlich motiviert“, sagte Tom Ruhdorfer, Trainer der Hechendorfer, nach der 2:3-Niederlage.

Trotzdem sei es nicht überhart zur Sache gegangen. „Es war ein Gaudi-Duell“, betonte Ruhdorfer, der sein Team trotz einiger Ausfälle insgesamt auf Augenhöhe mit den eine Liga höher spielenden Gästen sah. „Wir hätten eigentlich nicht verlieren dürfen“, sagte der Trainer der Hausherren. Nach torloser erster Hälfte brachte der derzeit sehr treffsichere Roman Hüttling die Gäste per Doppelpack auf die Siegerstraße (55., 57.), Kevin Mantel sorgte für die vermeintliche Vorentscheidung (75.).

Florian Gschlößl machte es aber wieder spannend (77.), und in der Nachspielzeit erzwang Hechendorf noch ein Eigentor von Eric Schröter (90.+1). Dennoch brachte Oberalting den Sieg über die Zeit. „Insgesamt war es gerade in der ersten Halbzeit kein gutes Spiel von uns, auch der Platz war nicht optimal“, sagte Gäste-Coach Okan Keklik. „Trotzdem sind wir froh, dass wir das letzte Testspiel vor dem Beginn der Punktrunde gewonnen haben.“ (te)