MTV Berg zufrieden - Perchting trotz Klatsche ruhig

Auch die Mannschaften aus dem Landkreis Starnberg haben ihre ersten Testspiele absolviert. Während Berg überzeugt verlieren der SVP II und TSV Perchting.

FC Neuhadern – MTV Berg 2:4

Drei Tage nach dem Trainingsstart zeigten die Bezirksliga-Fußballer des MTV Berg im ersten Test des Jahres am Sonntag gegen den FC Neuhadern eine gute Leistung. „Bis zur 80. Minute war ich sehr zufrieden“, bilanzierte MTV-Coach Wolfgang Krebs nach dem Kunstrasen-Kick. Die Gäste starteten gegen den Aufstiegskandidaten aus der Kreisliga furios. Nach Querpass von Maximilian Simm war Marcel Höhne erfolgreich (7.).

Vier Minuten später vollstreckte John Gerlach. In der Folge konnten sich beide Torhüter auszeichnen. MTV-Nachwuchstorwart Josef Pernerstorfer machte dabei Werbung in eigener Sache. Nach der Pause zeigte Maximilian Simm mit seinem Doppelpack, dass er sich für höhere Aufgaben empfehlen möchte (67., 71.). In der Schlussphase wurden die Berger nachlässig und mussten noch zwei Gegentreffer hinnehmen. „Das hätte nicht sein dürfen. Jetzt müssen die Jungs im nächsten Training halt zwei Runden mehr laufen“, sagte Krebs. (Tobias Huber)

SpVgg Feldmoching – SC Pöcking-P. abgesagt

Das für Sonntag angesetzte erste Vorbereitungsspiel des Bezirksligisten SC Pöcking-Possenhofen bei der SpVgg Feldmoching musste abgesagt werden. Grund sind einige Coronafälle innerhalb der Pöckinger Mannschaft.

Kreisklasse

SV Planegg-K. II – 1860 München IV 0:1

„Man merkt ein bisschen einen Ruck.“ Pero Januzovic spürte im ersten Testspiel 2022 seines Teams bereits eine aufsteigende Tendenz. Zwar ging das Duell gegen die vierte Mannschaft des TSV 1860 München mit 0:1 verloren, doch der Coach des SV Planegg-Krailling II erlebte etwas Einmaliges in dieser Saison: Zum ersten Mal nahmen neben ihm auf der Bank des Fußball-Kreisklassisten sechs Spieler Platz. Der Trainer machte von seinem Kontingent auch reichlich Gebrauch und belohnte jeden Kicker mit ausreichend Spielzeit. Nur Torhüter Andreas Schrank sah sich die gesamte Partie von außen an. Der Keeper war nicht der einzige Oldie, der beim SVP wieder anheuerte. Stefan Suchanke zählt jetzt auch wieder zum Kader, obwohl er mittlerweile schon seinen 41. Geburtstag gefeiert hat. „Die Jungs finden ihn cool“, sagt Januzovic über den Routinier. Zum verdienten Unentschieden konnte Suchanke seiner Elf aber nicht mehr verhelfen. So blieb es beim 0:1 aus der 59. Minute durch Yanneck Holst, das mit kräftiger Unterstützung des Windes gefallen war. (Christian Heinrich)

SG Söcking/STA – TSV Perchting-H. 5:1

Kein Anflug von Panik kam bei Christoph Kammerlander nach der 1:5 (0:1)-Klatsche gegen die SG Söcking/Starnberg auf. „Unser Trainingsplan ist so aufgestellt, dass wir am 27. März Top-Form haben“, sagte der Perchtinger Trainer. Außerdem gehören mittlerweile Niederlagen gegen den Lokalrivalen zum Standard des TSV. Schon im vergangenen Sommer scheiterte er im Toto-Pokal am B-Klassisten. Nach den ersten beiden Übungseinheiten war ohnehin nicht viel mehr zu erwarten, zumal einige Stammkräfte erkrankt fehlten. So brachte Kammerlander einige Spieler zum Einsatz, die sich zu Beginn der Rückrunde wohl kaum in der ersten Mannschaft wiederfinden. Auch die Torhüter durften Neuland erkunden. Kammerlander ließ sie auch im Feld agieren, „damit sie mal eine andere Sicht gewinnen“. Den absoluten Durchblick besaß jedoch Dominik Schäffler, der allein vielmal für die SG einnetzte. „Er ist ein talentierter Spieler“, lobte Kammerlander den Goalgetter, der sein Team im Alleingang erledigte. Aber auch seine Teamgefährten verdienten sich ein Sonderlob, die in der frühen Phase der Vorbereitung schon alle richtig fit sind. Den Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 markierte Fidel Hopfensperger. (Christian Heinrich)