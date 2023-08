Zweites Pokal-Gruppenfinale binnen drei Saisons: MTV Berg gastiert bei SG Farchant/Oberau

„Wir werden auch diese Aufgabe seriös angehen“, sagt Trainer Wolfgang Krebs. © Photographer: Andrea Jaksch

Fußball-Kreisligist MTV Berg steht zum zweiten Mal innerhalb von drei Saisons im Toto-Pokal-Finale der Zugspitz-Gruppe Mitte.

Berg – 2021 gewann er beim ESV Penzberg mit 4:0, um danach im Halbfinale des gesamten Zugspitz-Kreises am TSV Peiting knapp zu scheitern (1:2). Diesmal heißt der Herausforderer SG Farchant/Oberau. Anpfiff auf dem Kunstrasenplatz in Oberau (Am Gießenbach) ist heute Abend um 19 Uhr.

„Der Termin ist zwar nicht ganz günstig, weil wir am Samstag unser erstes Punktspiel in Geretsried haben. Aber wir werden auch diese Aufgabe seriös angehen“, sagt MTV-Coach Wolfgang Krebs. Die Länge der Anfahrt sei dabei das geringste Problem. „Mit der Autobahn ist man in 40 Minuten dort, da braucht man woanders hin länger“, sagt Krebs.

MTV Berg: Für Trainer Krebs hat das kommende Punktspiel allerdings Vorrang

Dass der Gegner eine Liga tiefer in der Kreisklasse spielt, ist inzwischen für die Berger Alltag. „Wir haben gegen solche Gegner in der Vorbereitung und im Pokal genug Erfahrungen gesammelt in den vergangenen Wochen“, sagt Krebs. Erst vor drei Tagen etwa bestritt sein Team ein Testspiel gegen den in der Kreisklasse beheimateten TSV Perchting-Hadorf und gewann 3:2 (wir berichteten). „Das sind gerade für die jungen Spieler wichtige Erfahrungen“, stellt Krebs klar. Er hofft dennoch, dass mit Marcel Höhne und Mijo Crnjak zwei erfahrene Fußballer in den Kader zurückkehren.

„Generell gilt aber natürlich, dass das Punktspiel am Samstag absoluten Vorrang hat“, verkündet der MTV-Coach. Sein Team sollte gewarnt sein, denn die SG warf in der vorherigen Runde den Berger Kreisliga-Konkurrenten SV Münsing-Ammerland mit 4:3 aus dem Wettbewerb. toh