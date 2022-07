Pokalaus: Höhenrain geht gegen Münsing unter - „zwei bis drei Tore zu hoch“

FSV-Trainer Peter Hösl: „Mit ein bisschen mehr Glück gehen wir in Führung“ © FSV Höhenrain

Der FSV Höhenrain zog im Pokalspiel gegen den SV Münsing den Kürzeren. Auf die erste Halbzeit der Höhenrainer lässt sich allerdings aufbauen.

Höhenrain - Deutlich mit 0:4 verlor der FSV Höhenrain im BFV-Kreispokal gegen den SV Münsing. Das Ausscheiden kam für Peter Hösl nicht überraschend. „Wir sind ja erst seit einer Woche in der Vorbereitung“, sagte der Trainer des Kreisklassisten. Dazu sei die Niederlage am Dienstag „um zwei bis drei Tore zu hoch ausgefallen“. Besonders in der ersten Halbzeit boten die Gastgeber dem Nachbarn, der in die Kreisliga aufgestiegen ist, mächtig Paroli.

„Mit ein bisschen mehr Glück gehen wir in Führung“, sagte Hösl. Die beste Chance dazu vergab Andreas Mühr per Kopf. Auf der Gegenseite verloren die Höhenrainer im Spielaufbau den Ball, und Johannes Ohlhof verschuldete einen Elfmeter. Viel ärgerlicher fand Hösl aber das Verteidigungsverhalten seiner Elf kurz nach der Pause. „Da waren wir viel zu passiv“, monierte er. Das 0:2 durch den gefährlichsten Münsinger Hans Zachenbacher konnten die kräftemäßig nachlassenden FSV-Akteure nicht mehr drehen. Hösl: „Schade ist eigentlich nur, dass es ein Derby war, und das verliert man natürlich nur ungern.“ (toh)

FSV Höhenrain – SV Münsing-A. 0:4 (0:1)

Tore: 0:1 Zachenbacher (30., Foulelfmeter), 0:2 Zachenbacher (50.), 0:3 Manhart (59.), 0:4 Zachenbacher (90.)

Pokal-Auslosung am Freitag

Die erste Hauptrunde im bayerischen Toto-Pokal-Wettbewerb 2022/23 wird am morgigen Freitag ab 18 Uhr in der Spielbank Bad Kötzting ausgelost. Auch heuer dürfen sich die 22 bayerischen Kreispokal-Sieger bei der Ziehung, die live auf dem YouTube-Kanal des BFV übertragen wird, ihren „Wunschgegner“ aussuchen. 64 Mannschaften sind dabei: die 22 Kreispokal-Sieger, der Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt, die beiden weiteren bayerischen Drittligisten SpVgg Bayreuth und TSV 1860 München, die Regionalligisten der Saison 2021/22 (mit Ausnahme der zweiten Mannschaften) sowie 22 Bayern- und Landesligateams, die sich über die Qualirunde ihr Ticket für den Verbandspokal gesichert haben. Die Spiele finden am Dienstag, 26. Juli statt. (mm)