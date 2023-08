Toto-Pokal: MTV-Fußballer ziehen ins Finale ein – TSV Pentenried fliegt in Gröbenzell hochkant raus

Papelitzky (l.) erzielte den Ehrentreffer für den TSV. Herterich machte das 2:0 für Dießen. © TSV / MTV

Der TSV Pentenried kassierte im Toto-Pokal eine deutliche Klatsche gegen den SC Gröbenzell. MTV Dießen behauptete sich mit ein Sieg gegen den FC Weil.

Landkreis– Zwei Fußballteams aus dem Verbreitungsgebiet des Starnberger Merkur haben den Sprung in ihr jeweiliges Gruppenfinale des Toto-Pokals geschafft. Während der TSV Pentenried am Dienstagabend in der Gruppe Nord die Segel streichen musste, gewann der MTV Dießen sein Halbfinale in der Gruppe West. Auch in der Gruppe Mitte gibt es einen Finalisten aus dem Landkreis.

Wer das ist, stellte sich gestern erst nach Redaktionsschluss im Halbfinal-Derby zwischen der SG Söcking/Starnberg und dem MTV Berg heraus.

1. SC Gröbenzell – TSV Pentenried 6:1 (3:0)

Sonderlich lange konnten die Kreisklasse-Fußballer aus Pentenried am Dienstag mit Gastgeber Gröbenzell nicht mithalten. „Die ersten vier Minuten waren okay, doch dann hat das Unheil seinen Lauf genommen“, kommentierte TSV-Trainer Magnus Piele die Pleite seiner Mannschaft im Halbfinale der Gruppe Nord des Toto-Pokals.

Sein bisher in der Vorbereitung recht überzeugendes Team musste sich auf dem ungewohnten Kunstrasen deutlich geschlagen geben und hätte laut Piele sogar noch höher verlieren können, wenn Torwart Raphael Apostoli nicht einige gute Paraden gezeigt hätte. Schon zur Pause war das Ausscheiden nach Treffern von Maximilian Öttle (16., 37.) und Nicolas Felser (42.) so gut wie besiegelt. Nach dem Seitenwechsel legten Andreas Groß (49./FE, 70.) und erneut Öttle (72.) drei weitere Tore für Gröbenzell nach.

Zu allem Überfluss erlitten einige Pentenrieder leichte Blessuren, immerhin gelang Björn Papelitzky kurz vor dem Abpfiff der Ehrentreffer (81.). Trotz der Pleite bleibt Piele zuversichtlich: „Die Jungs sind etwas enttäuscht, aber das wird nicht viel an der Stimmung verändern. Wir konzentrieren uns jetzt auf die letzten Trainingseinheiten und den Ligastart.“

Tore: 1:0, 2:0 Öttle (16., 37.), 3:0 Felser (42.), 4:0, 5:0 Groß (49./FE, 70.), 6:0 Öttle (72.), 6:1 Papelitzky (81.)

MTV Dießen – FC Weil 2:0 (1:0)

Nur noch drei Siege trennen die Dießener Fußballer vom Erreichen der ersten BFV-Pokal-Hauptrunde in der nächsten Saison. „Im Pokal ist alles möglich. Wir können es schaffen“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers. Sein Team ließ sich am Dienstag vom ebenfalls in die Kreisliga aufgestiegenen FC Weil nicht aufhalten. „Wir haben es aber unnötig spannend gemacht“, bedauerte Ropers.

Nach kurzen Startschwierigkeiten dominierten die Gastgeber gegen einen ersatzgeschwächten Gegner die Begegnung. Nach einem Ropers-Solo, der sich gegen fünf Gegenspieler durchsetzte, musste Sascha König nur noch den Fuß hinhalten – 1:0 (17.). Auch in der Folge waren die Dießener klar überlegen, doch es blieb zur Pause bei der knappen Führung. Zweimal rettete das Aluminium für Weil. In der zweiten Hälfte wurde das Spiel zerfahrener.

Dennoch hätte der MTV die Partie frühzeitig entscheiden müssen. Es dauerte bis zur 86. Minute, ehe Kim Herterich das erlösende 2:0 erzielte. Drei Minuten später scheiterte Herterich an der Latte. Ropers: „Das Spiel hätten wir eigentlich höher gewinnen müssen.“

Tore: 1:0 König (17.), 2:0 Herterich (86.)