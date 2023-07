SG wird Favoritenrolle in Pokal-Derby gerecht – SV Wangen verkauft sich ordentlich

Die Wangener legten einen guten Auftritt gegen die SG hin. © Jaksch

Der SV Wangen sorgte beim Pokalspiel gegen die SG Stöcking nicht für eine Überraschung. Trotzdem gab es Lob vom Gegner für eine ordentliche Leistung.

Der gute Auftritt des SVW wurde nicht belohnt. „Ein Tor hätten sich die Wangener verdient gehabt“, sagte Sascha Grießhammer. Der neue Co-Trainer der SG Söcking/Starnberg sah zunächst eine engagierte Leistung des B-Klasse-Absteigers im Derby in der ersten Runde des Toto-Pokals.

„Sie waren vor allem bei Standards gefährlich“, sagte Grießhammer. Einmal lag der Ball sogar im Tor der A-Klasse-Fußballer, doch Mathias Leitner hatte die Hand zu Hilfe genommen. „Wir waren am Anfang sehr unsortiert, hatten aber auch eine blutjunge Mannschaft auf dem Platz“, sagte Grießhammer. Der mit Abstand älteste seiner Spieler war Johannes Seichter mit 26 Jahren.

In der 16. Minute gelang Maurice Markovic das 1:0 per Weitschuss, kurz vor der Pause traf Julius Pischetsrieder per Direktabnahme sehenswert zum 2:0. In der zweiten Halbzeit ließen die Kräfte bei den Hausherren immer mehr nach. Neo Grießhammer, Luca di Stasi und Lukas Supper legten noch drei Tore nach.

„Wir haben uns dennoch ordentlich verkauft, leider war uns das Schussglück nicht hold“, befand SVW-Trainer Mike Reiz. Ein Sonderlob in seinem Team verdienten sich am Donnerstag unter anderen Leitner und der neue Torwart des C-Klassisten, Max Telleria Schwab. „Ich bin zuversichtlich, dass wir in dieser Saison deutlich besser auftreten werden“, sagte Reiz. (toh)

Tore: 0:1 Markovic (16.), 0:2 Pischetsrieder (40.), 0:3 Grießhammer (54.), 0:4 di Stasi (61.), 0:5 Supper (78.)

Die Spiele der 2. Runde

Gruppe Mitte

SG Söcking/Starnberg – SV Polling Di. 19:00

SV Wielenbach – MTV Berg Mi. 19:00

Gruppe Nord

TSV Pentenried – SC U’pfaffenhofen Di. 19:00

Gautinger SC – TSV Oberalting-S. Mi. 19:00

Gruppe West

SV Inning – TSV Türkenfeld Mi. 19:00

TSV Hohenpeißenberg – MTV Dießen Do. 19:00