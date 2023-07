TSV Pentenried siegt bei Simon-Rückkehr – SC Unterpfaffenhofen fehlen wichtige Spieler

Von: Michael Grözinger

Seine Rückkehr nach Pentenried hat sich Franco Simon wohl anders erhofft. © Dieter Metzler

Beim Wiedersehen mit seinem Ex-Verein muss Trainer Simon eine Niederlage verkraften. Beim SC Unterpfaffenhofen fehlen aktuell die Leistungsträger.

Pentenried – Diese Rückkehr ans Römerfeld hätte sich Franco Simon anders gewünscht. Der Fußballtrainer, der vor mittlerweile zwölf Jahren für dreieinhalb Saisons beim TSV Pentenried an der Seitenlinie gestanden hatte, war am Dienstagabend mit seiner aktuellen Mannschaft, dem SC Unterpfaffenhofen-Germering, zu Gast in der alten Heimat – und verlor gegen die Würmtaler mit 1:2, die durch den Sieg in die dritte Runde des Toto-Pokals einzogen.

Allzu emotional fiel das Wiedersehen nicht aus. „Die meisten Spieler kennen ihn gar nicht mehr, vielleicht eine Handvoll“, sagte Pentenrieds aktueller Coach Magnus Piele nach dem Pokalduell. Er selbst hatte noch unter Simon gespielt und setzte sich am Dienstag gerne mit diesem zusammen. Daher wusste er auch ob der Lage beim Bezirksliga-Absteiger.

Erst seit einer Woche ist der SCU im Training, zudem fehlten wichtige Leistungsträger. Deshalb weiß Piele den Sieg einzuordnen. „Für uns war es ein guter Test, und wir sind auf einem guten Weg. Wir haben ein solides Spiel abgeliefert und gegen einen höherklassigen Gegner gut dagegengehalten“, analysierte der Trainer. Omer Grbic hatte seine Elf früh in Führung gebracht (3.), nach dem 1:1 durch Thomas Dirnberger (23.) gelang Dominik Zeug das Siegtor (29.). (mg)