Toto-Pokal: Söcking zerlegt Hechendorf - Weilheim muss lange zittern

Dominik Schäffler: Auch im Toto-Pokal wieder doppelt erfolgreich. © SG Söcking/Starnberg

In der ersten Runde des Toto-Pokals setzt sich die SG Söcking/Starnberg durch. Der TSV Tutzing scheidet im Elfmeterschießen in Weilheim aus.

SG Söcking/Starnberg: Klarer Sieg in der ersten Pokalrunde

Eine 0:5-Packung kassierte der TSV Hechendorf bei B-Klassenmeister SG Söcking/Starnberg. Die ambitionierte, junge Starnberger Mannschaft zeigte von Beginn an, dass sie auch in der kommenden Saison eine gute Rolle spielen kann. „Die haben richtig guten Fußball gespielt“, sagte Hechendorfs Trainer Tom Ruhdorfer. Ein Sonntagsschuss von Mujo Causevic brachte Starnberg in Führung. Anschließend bekamen die dünn besetzten Hechendorfer immer größere Probleme. Ruhdorfer: „Es werden harte sechs Wochen mit den Urlaubern und Corona. Aber das betrifft alle.“ Tore: 1:0 Causevic (37.), 2:0 Bopp (49.), 3:0, 4:0 Schäffler (65., 70.), 5:0 Zdera (78.)

Lichtenau Weilheim: Tutzing kann Chanchenplus nicht nutzen

Im Elfmeterschießen verlor der TSV Tutzing bei B-Klassist SV Lichtenau Weilheim. Schon in der regulären Spielzeit hatten die Würmseer große Probleme gegen das Defensivbollwerk des letztjährigen B-Klassenfünften. Zu allem Überfluss kassierten die Gäste nach 23 Minuten das 0:1 durch Lichtenaus Torjäger Robert Talpos. Anschließend hatten die Tutzinger mehrere Chancen. Aber auch in der zweiten Halbzeit sollte es lange nicht zum Ausgleich für den TSV kommen, da Lichtenau nicht genug zuließ. Erst in der 89. Spielminute erreichte Tutzing das Remis. Torschütze: Anton Müller. Im Elfmeterschießen hatte allerdings der B-Klassist die besseren Nerven. Für Tutzing trafen vom Punkt Jonas Weber, Marius Klettke und Stefan Mathias. Der SV Lichtenau Weilheim empfängt damit in der kommenden Woche Kreisligist Polling. Tore: 1:0 Talpos (23.), 1:1 Müller (89.) (Thomas Okon)