„Ich bin ein ziemlich loyaler Typ“: Pero Vidak will Planegger Abwärtstrend umkehren

Von: Michael Grözinger

Teilen

„Mister Zwei-Punkte-Schnitt“: Pero Vidak (vorne M.) will mit dem SV Planegg-Krailling etwas erreichen. © DAgmar Rutt

SV-Planegg-Trainer Pero Vidak weist eine interessante Vita auf: In seiner mehr als zwei Jahrzehnte langen Trainerlaufbahn war er bei fünf Vereinen und hat einen starken Punkteschnitt.

Planegg – Nimmt man die Vita von Pero Vidak als Fußballtrainer im Herrenbereich unter die Lupe, fallen zwei Besonderheiten auf. Erstens: Der neue Chefcoach von Kreisligist SV Planegg-Krailling weist in rund acht Jahren Tätigkeit als Cheftrainer einen beeindruckenden Punkteschnitt auf. Laut Amateurfußball-Fachportal FuPa hat der 56-Jährige 219 Ligaspiele seit 2011 als Herrencoach bestritten und in diesen insgesamt 443 Punkte geholt, was einem Schnitt von mehr als zwei Punkten pro Spiel entspricht.

In der ewigen Rangliste aller Bundesliga-Trainer würde Vidak damit auf Rang sechs liegen, unter denjenigen mit mindestens 100 Spielen sogar auf Platz zwei.

„Ich bin ein ziemlich loyaler Typ. Ich will dort, wo ich bin, etwas erreichen.“

Die zweite Besonderheit nimmt der Coach direkt zum Anlass, seine Pläne an der Hofmarkstraße zu verkünden: „Ich bin ein ziemlich loyaler Typ. Ich will dort, wo ich bin, etwas erreichen.“ Der SVP ist erst die dritte Station für den gebürtigen Kroaten im Herrenbereich und erst sein fünfter Verein in gut 20 Jahren Trainertätigkeit. Und auch beruflich setzt Vidak, der seit 25 Jahren in der Verwaltung des Bayerischen Landes-Sportverbands (BLSV) arbeitet, auf Kontinuität. „Der Sport gehört zu meinem täglichen Leben“, sagt er.

Das war schon immer so, früher auch als aktiver Fußballer. Mit Anfang 30 aber musste Vidak seine Spielerkarriere verletzungsbedingt beenden. Damit der Fußball, den er so liebte und liebt, nicht komplett aus seinem Leben verschwand, wechselte er auf die andere Seite der Seitenlinie – und fand Gefallen an der Trainertätigkeit.

Vidaks erste Trainerstation bei Jung-Löwen und dem TSV Grünwald

Erste Sporen verdiente sich Vidak in der hochklassigen Nachwuchsabteilung des TSV 1860 München. Von dort führte ihn sein Weg zu den Junioren des TSV Solln und anschließend als Jugendtrainer zum TSV Grünwald, wo er anschließend erste Schritte im Herrenbereich machte – und was für welche.

Im Frühjahr 2010 half er als nomineller U19-Coach erstmals zusätzlich als Assistent von Spielertrainer Michael Vötter dabei, den Abstieg der ersten Mannschaft aus der Bezirksliga zu verhindern. Nach einem weiteren Jahr bei der A-Jugend, in dem die Herren parallel erneut nur knapp dem Abstieg entgangen waren, bekam er das komplette Vertrauen der Verantwortlichen ausgesprochen und übernahm den Bezirksligisten zur Saison 2011/12 als Cheftrainer.

In seinen ersten drei Saisons wurde Grünwald jeweils Zweiter – zweimal hinter Meister Planegg – und durfte zweimal an der Relegation zur Landesliga teilnehmen (2011/12 entfiel diese wegen der Ligenreform), scheiterte aber jeweils.

Über Grünwald und NK Dinamo München zum SV Planegg-Krailling

Nach seiner vierten Spielzeit 2014/15 und Platz drei in der Bezirksliga Süd war erst mal Schluss für Vidak beim TSV. Der Verein wollte eine Veränderung. Der Kroate, der seit rund 35 Jahren in Deutschland lebt, nahm eine zweieinhalbjährige Auszeit vom Fußball – ehe die Grünwalder, inzwischen abstiegsbedrohter Landesligist, Ende 2017 wieder anklopften. Vidak sagte zu, hielt mit den Grün-Weißen die Klasse und hängte zwei weitere gute Landesliga-Saisons dran.

Nach der Corona-Spielzeit 2019/21 folgte die erneute Trennung im Guten. Auf eine halbjährige Pause ließ der Vater von vier Kindern, der in Untermenzing wohnt, ein anderthalbjähriges Intermezzo bei Kreisklassist NK Dinamo München folgen, mit dem er heuer erst in der Relegation am Aufstieg in die Kreisliga scheiterte.

In der Kreisliga ist Vidak inzwischen dennoch angekommen. Und er macht einfach weiter wie bisher. Vier Punkte aus zwei Ligaspielen holte er mit dem SVP bislang, ein Schnitt von zwei Punkten pro Spiel. Wenn es nach dem 56-Jährigen geht, kann der gerne so bleiben oder sogar noch steigen. Er hat im Würmtal etwas vor. „Ich kenne Planegg als Gegner noch aus besseren Zeiten“, sagt Vidak. Und genau solche wolle er bei den Schwarz-Blauen wieder sehen, den Abwärtstrend stoppen und umkehren.

Dafür versucht der Coach, seine Art des Fußballspielens an der Hofmarkstraße zu etablieren. „Ich verstehe Fußball so, dass man versucht, auf dem Platz zu dominieren“, sagt Vidak. Also eher Guardiola als Klopp? „Eine Mischung“, meint er lachend. Die tut dem SV Planegg-Krailling bisher gut. (Michael Grözinger)