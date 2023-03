Das erste Testspiel schon ein Erfolg – Trainer-Tandem für TSV Oberalting

Teilen

Okan Keklik ist neuer Trainer beim TSV Oberalting. Foto: privat © privat

Oberalting-Seefeld wird die Kreisklassen-Aufstiegsrunde mit Trainergespann Okan Keklik (38) und spielendem Co-Trainer Robert Weidel (38) bestreiten.

Oberalting – Das gab TSV-Vorstand Karl Sölter am Freitag bekannt. Zu Jahresbeginn hatte Sölter zunächst Weidel als neuen Coach präsentiert. Dieser leitete jedoch bereits in den vergangenen Wochen mit Keklik das Training.

Nun steht die Rollenverteilung des Duos fest: Keklik schlüpft in die Chefrolle, Weidel steht ihm als Co-Trainer zur Seite.

Anders als Weidel, der eine weite Anfahrt zu bewältigen hat, wohnt Keklik in Gilching und somit nicht weit vom Trainingsplatz entfernt. Beide Trainer sind beim SV Germering in derselben Jugendmannschaft fußballerisch groß geworden, der Kontakt kam über Weidel zustande. Während dieser weiterhin auch als Spieler gefragt sein wird, hat Keklik die Fußballschuhe schon länger an den Nagel gehängt.

Er hat jedoch bereits einige Trainererfahrung im Jugendbereich vorzuweisen, etwa beim SC Fürstenfeldbruck oder dem TSV Eintracht Karlsfeld. Zuletzt war er von 2020 bis Sommer 2022 als D-Jugend-Trainer beim TSV 1860 München tätig. Anschließend legte er aus familiären Gründen ein halbes Jahr Fußballpause ein. „Ich wollte eigentlich erst einmal nichts machen, aber ich hatte beim ersten Gespräch mit Charly Sölter schon nach fünf Minuten ein gutes Gefühl“, sagt Keklik. Der 38-Jährige steht hinter dem neu eingeschlagenen Weg, künftig verstärkt auf Spieler aus der näheren Umgebung sowie aus der eigenen Jugend zu setzen. Er geht allerdings auch davon aus, dass es etwas dauern wird, bis sich die Mannschaft gefunden hat.

Oberalting setzt sich im ersten Test gleich mit einem 3:0 gegen A-Klassisten TSV Herrsching durch

Der erste Test am Donnerstagabend verlief immerhin gleich erfolgreich, auch wenn der neue Trainer noch einige Luft nach oben sieht. Gegen den A-Klassisten TSV Herrsching setzten sich die Oberaltinger, bei denen mit Kevin Mantel und Ben Dotterweich zwei A-Jugendliche debütierten, mit 3:0 durch. Benedikt Huber brachte die Gastgeber per Freistoß in Führung (19.), Roman Hüttling erhöhte aus gut 16 Metern auf 2:0 (40.).

Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste, die in der Halbzeit kräftig durchgewechselt hatten, deutlich unterlegen. Trotzdem fiel nur noch ein weiterer Treffer durch Murat Tekeli nach feiner Einzelaktion (54.). „In der ersten Halbzeit haben wir gegen einen guten Gegner nur wenig zugelassen, das Zweikampfverhalten und das Umschaltspiel waren gut. In der zweiten Halbzeit sind war dann untergegangen“, fasste Spielertrainer Sandro Pasalic die Partie aus Herrschinger Sicht zusammen. te