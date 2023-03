Nach 20 Jahren als Spieler: Trainerjob statt Abschied vom SC Weßling für Tony Wohlmann

Von: Kilian Drexl

Tony Wohlmann übernimmt die zweite Mannschaft als Trainer. Foto: SC Weßling © SC Weßling

Die Reserve des SC Weßling hat einen Wechsel auf dem Trainerstuhl vorgenommen und geht mit einem altbekannten Gesicht in die Rückrunde.

Weßling – SC-Urgestein Tony Wohlmann soll die Weßlinger Zweite vor dem Abstieg in die B-Klasse bewahren. Nachdem es Christian Steffen zeitlich nicht mehr möglich war, gleichzeitig in der Kreisliga aufzulaufen und die Zweite zu trainieren, wollte Abteilungsleiter Martin Jakob einen Trainer, der sich voll mit dem Verein identifizieren kann. „Bei Christian gab es einfach jedes Wochenende zeitliche Überschneidungen zwischen den Spielen“, sagt Jakob. „Ich habe ihm dann vorgeschlagen, ob er sich nicht mehr auf die erste Mannschaft konzentrieren möchte, weil er dort auch ein wichtiger Spieler ist. Die Entscheidung aufzuhören, ist ihm nicht leicht gefallen. Als Ersatz kam dann mit Tony eigentlich nur einer in Frage.“

Dabei wollte der 43-Jährige Wohlmann seine Karriere im Verein eigentlich schon beenden: „Kommenden Montag bin ich genau 20 Jahre als Spieler im Verein. Eigentlich wollte ich im Sommer aufhören. Aber als mich die Abteilungsleitung angesprochen hat, ob ich wieder den Trainer machen will, habe ich nicht lange gezögert. Wenn Not am Mann ist, muss ich wohl auch nochmal auf dem Platz aushelfen.“

Wohlmann betreute in der Vergangenheit bereits die erste als auch die zweite Mannschaft der Weßlinger als Coach und kennt sich im Verein bestens aus. „Wir wollten unbedingt einen Trainer mit Stallgeruch und niemand ist mehr Weßling als Tony. Wir haben ihm ein paar Tage Bedenkzeit gegeben, aber an seinem Gesichtsausdruck habe ich sofort gesehen, dass er es machen will“, berichtet Jakob über den Ablauf der Gespräche.

Wohlmann erhält Unterstützung von Lukas Grosser. Zusammen wollen sie den Klassenerhalt

Wohlmann wird von Lukas Grosser unterstützt, der den Part des spielenden Co-Trainers übernehmen wird. Der 26-Jährige ist seit gut drei Jahren im Verein und versteht sich privat gut mit Wohlmann. „Tony selbst hat uns Lukas als Co-Trainer vorgeschlagen und wir sind dem Wunsch natürlich nachgekommen. Es kann passieren, dass Tony arbeitstechnisch mal verhindert ist. Dann übernimmt Lukas das Training und er hat das auch schon gut gemacht,“ lobte Jakob sein neues Trainerduo.

Jetzt gilt es für die beiden Trainer, das große Ziel Klassenerhalt zu realisieren, auch wenn ein Verbleib nicht an den sportlichen Erfolg geknüpft ist. Auf dem Weg dorthin sieht Wohlmann noch einige Hürden. „Der Klassenerhalt wird auf jeden Fall eine schwere Aufgabe für uns. Ich will vor allem versuchen den Zusammenhalt im Team zu stärken“, sagt er. Ziel sei, „dass wir auch mal zusammen nach dem Training ein Bierchen trinken können und uns privat gut verstehen“. Er habe das Gefühl, dass vielen noch etwas Ehrgeiz fehle. „Daran will ich arbeiten. Wenn die Jungs dann auch meine Spielphilosophie annehmen, kann ich mir gut vorstellen, auch über den Sommer hinaus zu bleiben.“ (Kilian Drexl)