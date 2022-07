Zum Trainingsauftakt: Bezirksliga-Absteiger SC Pöcking fertigt Kreisklassist ab

Freut sich über einen großen Kader: Simon Gebhart (r.), Trainer des SC Pöcking-Possenhofen. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga muss sich der SC Pöcking auf eine neue Herausforderung einstellen. Im ersten Testspiel gelang dem SC ein souveräner Sieg.

Pöcking – Besser hätte der Start in die Vorbereitung für Bezirksliga-Absteiger SC Pöcking-Possenhofen kaum laufen können. Bei den ersten Trainingseinheiten in der vergangenen Woche standen Trainer Simon Gebhart jeweils über 20 Spieler zur Verfügung, und auch das erste Testspiel am Sonntagabend verlief erfolgreich: Beim 7:1 gegen Kreisklassist TSV Perchting-Hadorf war bald ein Klassenunterschied erkennbar.

Nach Treffern von Clemens Link, Florian Flath und Tim Freiwald führten die Gastgeber bereits zur Pause mit 3:0, nach dem Seitenwechsel erhöhten Philipp Poggenseier mit einem Hattrick innerhalb von gerade einmal 24 Minuten und Emanuel Endl mit einem weiteren Treffer sogar auf 7:0. Erst kurz vor Spielende erzielte Tobias Rampf den Ehrentreffer für Perchting. „Es ist schön, dass wir endlich mal alle unsere Chancen genutzt haben. Das war in der vergangenen Saison ein Manko“, sagte Gebhart, der in der Vorbereitung ein neues Spielsystem einstudieren möchte.

Insgesamt zeigte sich der SCPP-Coach zufrieden mit dem Vorbereitungsauftakt: „Von mir aus könnte es gerne so weitergehen.“ Trotz des Abstiegs ist es der Mannschaft bereits am Ende der vergangenen Bezirksliga-Saison durch einige Erfolgserlebnisse gelungen, ein wenig Aufbruchsstimmung zu erzeugen. Diese gute Stimmung möchte man nun mit einem nicht grundlegend veränderten Kader und dem gleichen Trainerteam in die Kreisliga-Saison mitnehmen.

Nicht alles ist allerdings beim Alten geblieben: Neben Robin Kergl (zum Heimatverein SV Pähl) und Christoph Kunert (Karriereende) hat sich mit Gianluca Zandt noch ein weiterer Leistungsträger verabschiedet. Er spielt künftig für den Bezirksligisten SV Raisting. „Er hat offen kommuniziert, dass er gerne noch einmal etwas anderes probieren möchte. Das müssen wir akzeptieren“, so Gebhart. Ob Florian Flath wegen Auslandsstudiums fehlen wird, ist noch nicht endgültig entschieden, Keeper Lukas Schuh fehlt allerdings definitiv das nächste halbe Jahr.

Externe Neuzugänge gibt es bisher keine, dafür rücken aus der eigenen A-Jugend einige Spieler nach, darunter mit Maximilian Heinecke auch ein Torhüter. Nach den ersten Vorbereitungswochen wird sich entscheiden, wer von ihnen im Kreisliga-Kader bleibt. Das Ziel in der im neuen Modus ausgetragenen Saison ist klar: „Wir wollen definitiv in die Aufstiegsrunde“, so Gebhart. Dafür ist ein Platz unter den ersten Drei der Siebener-Gruppe nötig. „Wenn ich den ganzen Kader zur Verfügung habe, haben wir sehr gute Chancen“, sagt Gebhart.

Das erste Punktspiel bestreiten die Pöckinger am Samstag, 6. August, um 15 Uhr gegen Kreisliga-Dino DJK Waldram. Bis dahin sind noch vier Testspiele gegen TSV Oberalting-Seefeld (8. Juli), SV Bad Heilbrunn (17. Juli, auswärts), SV Planegg-Krailling (23. Juli) und TSV Gräfelfing (30. Juli) geplant. (Tobias Empl)