MTV Dießen: 15 Spielerinnen, „eine Einheit“ - Landesliga-Fußballerinnen im Trainingslager

Football statt Fußball: Der Spaßfaktor spielte im Trainingslager von Landesligist MTV Dießen eine große Rolle. © MTV Dießen

Die Landesliga-Fußballerinnen des MTV Dießen haben ihr Wintertrainingslager traditionell in Wangen im Allgäu abgehalten.

Dießen – Nach der schweren Verletzung von Antonia Liebl (Achillessehnenriss) in der Woche zuvor im Testspiel gegen Bad Aibling war der Kader von Trainer Nico Weis auf 15 Spielerinnen geschrumpft. „Natürlich waren wir in Gedanken auch bei unserer Toni, die frisch operiert im Krankenbett lag.

Die Mannschaft hält wie eine Einheit zusammen“, sagte Weis. Auf dem Trainingsplatz im Trainingslager sei das Trikot mit der Nummer 13 stets dabei gewesen. Aber: „Die Stimmung im Team war dennoch ausgelassen, die Trainingseinheiten waren intensiv und konzentriert“, so Weis.

Auch der Spaßfaktor sei nicht zu kurz gekommen. Unter anderem gab es ein American-Football-Match am Sonntagvormittag und viel zu lachen bei langen Mannschaftsabenden. Weis: „Auch das Wetter spielte diesmal mit. Sonnige Tage ohne Regen und Schnee – so gute Bedingungen hatten die Mädels in den letzten Jahren in Wangen noch nie.“ Bevor es am Sonntag, 27. März, mit dem Gastspiel beim TSV Murnau wieder ernst wird in der Landesliga Süd, stehen für die Dießenerinnen noch zwei Testspiele auf dem Programm. An diesem Sonntag geht es um 13 Uhr im heimischen Ammersee-Stadion gegen Bezirksoberligist FC Loppenhausen, in der Woche darauf gastiert der MTV um 17 Uhr zur Generalprobe bei Bezirksligist FC Augsburg. (ebg)