Trendwende - Daniel Flath übernimmt Cheftrainer-Posten beim SC Pöcking-Possenhofen

Daniel Flath ist neuer Cheftrainer der Pöckinger Damen. Foto: SCPP © SCPP

Die Damen des SC Pöcking-Possenhofen starten mit einem neuen Trainer in die Saison. Daniel Flath wird von Trainerin Claudia Schwarz übernehmen.

Pöcking – Der Trend bei den Fußballerinnen des SC Pöcking-Possenhofen ist in den vergangenen Jahren eindeutig in die falsche Richtung gegangen. Besonders gravierend wurde es in der abgelaufenen Saison, als nach dem Abschied von Emma Zielinski-Hult ein akutes Trainervakuum entstand. Plötzlich stand Claudia Schwarz als Interimstrainerin alleine auf weiter Flur.

Die Anzahl an Spielerinnen wurde immer weniger. Damenleiter Sascha Assmann musste aus beruflichen und familiären Gründen kürzertreten. Die Stimmung unter den Spielerinnen wurde immer schlechter, in der Bezirksliga reihte sich Niederlage an Niederlage.

Das war das Zeichen für Ismail Yilmaz. Der erste Vorsitzende des SCPP nahm sich der Sache persönlich an. „Wir haben für die Frauen Einlaufmusik gespielt oder haben Obst vor dem Spiel aufgeschnitten. Das kam alles sehr gut an“, berichtet er. Im Hintergrund bastelte er zusammen mit anderen Funktionären an besseren Strukturen. So wird Daniel Flath zukünftig zusammen mit Schwarz das Bezirksliga-Team trainieren. „Wir wollten in dieser Situation unbedingt eine interne Lösung“, sagt Yilmaz. Da war Flath die genau richtige Lösung. Der stellvertretende Fußballabteilungsleiter war zuletzt als Übungsleiter im Juniorinnenbereich tätig.

„Auch in diesem Bereich haben wir uns neu aufgestellt“, berichtet Yilmaz. Beim SCPP ist der Mädchenfußball stark im Kommen. Seit einer Schulwerbeaktion tummeln sich mehr als 50 Nachwuchsspielerinnen im Sportpark. „Wir freuen uns aber auch, wenn noch mehr kommen“, sagt Yilmaz. Dies gilt auch für den Erwachsenenbereich. „Wir wollen uns in der Bezirksliga wieder Richtung oberes Tabellendrittel orientieren“, sagt Yilmaz. Die Voraussetzungen dafür scheinen gelegt. (toh)