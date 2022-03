Trotz Abstiegsnot: MTV hält an Trainer Krebs fest

Teilen

Per Handschlag um ein Jahr verlängert: MTV-Trainer Wolfgang Krebs. © Andrea Jaksch

Der MTV Berg hat den Vertrag mit seinem Trainer Wolfgang Krebs um ein weiteres Jahr verlängert – trotz akuter Abstiegsgefahr. Am Samstag empfangen die Berger Schlusslicht FC Kosova.

Berg – Der MTV Berg steckt mitten im Abstiegskampf der Bezirksliga Süd. Cheftrainer Wolfgang Krebs bleibt dennoch an Bord. „Wir haben den Vertrag mündlich um ein Jahr verlängert“, sagt der sportliche Leiter Jürgen Cosack.

Die Verantwortlichen sind trotz aller sportlichen Probleme zufrieden mit der Arbeit ihres erfahrenen Übungsleiters. Der würde auch bei einem eventuellen Abstieg in die Kreisliga nicht das Handtuch werfen. „Die Mannschaft ist in einem Verjüngungsprozess, der gut vorangeht. Im Vergleich zu vor drei Jahren, als ich angefangen habe, fehlen uns immerhin acht potenzielle Stammspieler“, stellt Krebs fest. Er möchte deshalb weiter an einem stabilen Unterbau arbeiten. „Wir haben auch ein besonderen Fokus auf die zweite Mannschaft und die A-Jugend“, sagt der Berger Coach. Neben ihm verlängerten auch Co-Trainer Stefan Gebert und Reserve-Coach Djoko Kalaba.

Um den Abstieg der ersten Garnitur zu verhindern, käme ein Sieg am Samstag genau recht. Im Heimspiel gegen den FC Kosova München (15 Uhr) streben die Berger den ersten Dreier im dritten Anlauf des Jahres an und könnten damit den Rückstand zum hinteren Mittelfeld verkürzen. Allerdings reist der Gegner mit breiter Brust an. Nach zwei Siegen in Folge darf das fast schon abgeschriebene Tabellenschusslicht aus München überraschend wieder auf den Klassenerhalt hoffen. Nach dem 4:2 des FCK über Penzberg trennen beide Teams nur noch neun Zähler. „Die Mannschaft wurde im Winter punktuell verstärkt. Aber es sind auch noch genügend Spieler aus der Hinrunde mit dabei“, sagt Krebs. Da kassierte der MTV eine äußerst schmerzhafte 1:2-Niederlage, es waren damals die ersten Saisonzähler für die Kosovaren. Diesmal soll es besser laufen.

Hoffnung macht, dass Torjäger Marcel Höhne wieder ein ernsthafter Kandidat für die Startelf ist. „Er hat seine Beschwerden schnell auskuriert“, freut sich Krebs. Noch offen ist, ob auf dem Kunstrasenplatz am Huberfeld oder am Lohacker gespielt wird. „Bislang war es dem Platzwart nicht möglich, den Hauptplatz herzurichten. Wir werden das kurzfristig entscheiden“, sagt Krebs. Egal, wo die Berger auflaufen werden: Der MTV möchte endlich wieder ins Schwarze treffen. Noch sind die Fußballer vom Ostufer des Starnberger Sees in diesem Jahr ohne Torerfolg. Zuletzt gelang mit dem 0:0 im Kellerduell gegen Großhadern immerhin der erste Punktgewinn.