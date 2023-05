Trotz Klatsche findet Weßlings Coach lobende Worte: „Fand es super, dass alle mitgezogen haben“

„Verkorkste Saison“

Von Kilian Drexl schließen

Der SC Weßling II wird in Zukunft in der B-Klasse spielen. Beim Tabellenführer SV Germering gab es ein 0:7. SCW-Coach Wohlmann lobt dennoch die Mentalität.

Die bereits in die B-Klasse abgestiegene Reservemannschaft des SC Weßling konnte auch bei ihrem vorverlegten Saisonfinale am Dienstagabend keine Ehrenrettung mehr betreiben und verlor beim vorübergehenden Tabellenführer SV Germering mit 0:7. Dennoch hatte der zum Sommer in dieser Funktion scheidende Trainer Tony Wohlmann auch lobende Worte für seine Kicker übrig: „Ich fand es super, dass am Ende einer verkorksten Saison immer noch alle so mitgezogen haben.“

SV Germering – SC Weßling II 7:0 (3:0)

Auch mit der Leistung seiner Elf im ersten Durchgang war Wohlmann in seinem letzten Spiel als Coach weitestgehend zufrieden: „Wir waren eigentlich ganz gut drin im Spiel und haben aggressiv gegen den Ball gearbeitet.“ Doch der SCW fing sich nach individuellen Fehlern „drei krumme Dinger“ und lag zur Pause mit 0:3 in Rückstand. Danach hingen bei den Weßlingern die Köpfe, und der Gastgeber schraubte das Ergebnis in die Höhe. Ans komplette Aufhören denkt der 43-jährige Wohlmann aber auch nach dieser Pleite nicht. Er will dem SCW im nächsten Jahr als Spieler erhalten bleiben. „Dafür macht mir der Fußball noch zu viel Spaß“, erklärte er. (kd)

Tore: 1:0, 2:0 Schönbauer (16., 33.), 3:0 Patsch (39.), 4:0 Schmidt-Schridde (52., Eigentor), 5:0 Glatz (67.), 6:0 Schönbauer (70.), 7:0 Cupic (86.)