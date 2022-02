Nach 176 Tagen ohne Sieg: SC Pöcking gewinnt gegen 1860 III

Sah nach langer Zeit wieder einen Sieg: SCPP-Co-Trainer Tobias Luppert - überzeugt hat ihn der Auftritt seiner Mannschaft aber nicht. © SC Pöcking-Possenhofen

Fast sechs Monate dauerte die Durststrecke des SC Pöcking-Possenhofen. Der Testspielsieg gegen den TSV 1860 München III bringt zwar keine Punkte, aber „hoffentlich Selbstvertrauen“.

München - Der SC Pöcking-Possenhofen kann noch gewinnen. Der abstiegsbedrohte Fußball-Bezirksligist setzte sich am Samstag im Testspiel bei der dritten Mannschaft des TSV 1860 München mit 2:1 (1:1) durch. Der letzte Sieg war den Pöckingern am 29. August im Bezirksligaspiel gegen den SV Aubing gelungen.

„Das Wichtigste war heute, dass wir endlich mal wieder gewonnen haben. Das gibt uns hoffentlich Selbstvertrauen“, sagte Co-Trainer Tobias Luppart, der den im Kurzurlaub weilenden Simon Gebhart vertrat. Grund zur Euphorie bot der Auftritt der ersatzgeschwächt mit nur zwei Ersatzspielern angetretenen Pöckinger allerdings nicht. „Es war kein schlechter Gegner, aber für einen Sieg in der Bezirksliga muss vermutlich schon noch etwas mehr kommen“, gab Luppart nach dem Erfolg gegen den Tabellendritten der Münchner Kreisklasse 4 zu. Bereits nach sieben Minuten gingen die Gäste durch den von Arlind Shaqiri per Steilpass bedienten Rafail Keil in Führung. Zahlreiche weitere Möglichkeiten, darunter ein Elfmeter von Gianluca Zandt, blieben jedoch ungenutzt, und kurz vor dem Seitenwechsel erzielte Diego Hones den 1:1-Ausgleich. „Wir haben zu oft den Torwart angeschossen“, bemängelte Luppart. Im zweiten Durchgang gelang beiden Mannschaften nicht mehr viel. Die beste Aktion der Pöckinger führte jedoch zum fürs Selbstvertrauen wichtigen 2:1-Siegtreffer. Nach feinem Chipball von Christoph Kunert legte Kapitän Max Hartmann quer auf Stoßstürmer Robin Kergl, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste. (te)