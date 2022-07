Pokalduell mit Weltstars - Ex-Kraillinger Albion Vrenezi trifft mit den Löwen auf den BVB

Von: Michael Grözinger

Albion Vrenezi steht vor dem wohl größten Spiel seiner Karriere © IMAGO

In der ersten Runde des DFB-Pokal trifft der TSV 1860 München auf Borussia Dortmund. Auch der ehemalige Spieler des SV Planegg Albion Vrenezi ist dabei.

Krailling – Albion Vrenezi steht vor dem wohl größten Spiel seiner Karriere. Der ehemalige Fußballer des SV Planegg-Krailling tritt heute Abend, 20.45 Uhr, mit dem TSV 1860 München in der ersten Runde des DFB-Pokals im heimischen Grünwalder Stadion gegen Borussia Dortmund an. In seinem zweiten Pflichtspiel für seinen neuen Verein – Vrenezi wechselte erst im Sommer von Türkgücü München zu den Löwen – bekommt es der 28-jährige Kosovare also direkt mit Nationalspielern und Champions-League-Teilnehmern zu tun.

Ob der Offensivspieler dabei von Beginn an auflaufen wird, ist allerdings fraglich. So kam er zum Auftakt der Drittliga-Saison am vergangenen Wochenende gegen Dynamo Dresden nur für die letzte halbe Stunde von der Bank, konnte dann allerdings zumindest Akzente setzen und seinen Teil zum spektakulären 4:3-Erfolg der Münchner Löwen beitragen. In der gestrigen Pressekonferenz zum Pokalspiel ließ sich Sechzig-Trainer Michael Köllner bezüglich der Aufstellung noch nicht in die Karten schauen.

Vrenezi, der bis in den Herrenbereich beim SVP gespielt hatte, hat jedenfalls bereits gute Erfahrungen mit dem DFB-Pokal gemacht. Mit Zweitligist Jahn Regensburg stieß er vor zwei Jahren bis ins Viertelfinale vor und war auf dem Weg dorthin in zwei Elfmeterschießen selbst erfolgreich – unter anderem gegen Bundesligist 1. FC Köln. 2019 hatte er außerdem mit den Würzburger Kickers die TSG Hoffenheim am Rande einer Erstrunden-Niederlage. Ein Tor und zwei Vorlagen steuerte der Ex-SVPler für den Drittligisten zum 3:3 nach 120 Minuten bei, verwandelte zudem im Elfmeterschießen, das aber Hoffenheim letztlich gewann. Heute kann Albion Vrenezi seiner persönlichen DFB-Pokal-Vita ein weiteres Kapitel hinzufügen. (mg)