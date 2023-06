„Möchte auch Dorf-Skills vermitteln“: Perchtings Ex-Coach heuert beim TSV 1860 an

Will die Trainer-A-Lizenz erwerben: Christoph Kammerlander bewarb sich im Nachwuchsleistungszentrum von 1860 München und wird dort U-16-Co-Trainer. Foto: Jaksch © Jaksch

Christoph Kammerlander wird Co-Trainer der U16 im Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860. In München will er den Spielern auch menschlich etwas mitgeben.

Perchting – Christoph Kammerlander hat es in Perchting nicht immer leicht. Als treuer Anhänger des TSV 1860 München ist er im Starnberger Vorort in der Minderheit. „Ein paar wenige Löwen-Fans gibt es aber noch“, sagt der 34-Jährige. Ab Juli kann er seinem Herzensverein ganz nah sein. Kammerlander wird Co-Trainer der U16 der Sechziger, die in der Bayernliga spielt. „Ich freue mich sehr, das wird eine sehr spannende Aufgabe“, sagt er.

Christoph Kammerlander erfüllt sich Traum bei der U16 des TSV 1860

Bis vor wenigen Wochen war Kammerlander noch Übungsleiter des TSV Perchting-Hadorf. Im Frühjahr verkündete er jedoch seinen Abschied. „Ich habe ein großes Ziel: Ich möchte die A-Lizenz“, teilt Kammerlander mit. Doch der Verband hat die Auflagen in diesem Bereich stark erhöht. „Man muss mindestens in der Regionalliga oder einem Nachwuchsleistungszentrum trainieren“, erzählt der frühere Spieler des MTV Berg und der FT Starnberg 09.

Erste Erfahrungen sammelte Kammerlander als Hospitant beim inzwischen aus der Regionalliga abgestiegenen SV Heimstetten. „Ich wollte erste Kontakte knüpfen“, berichtet er. Tatsächlich lernte Kammerlander wichtige Menschen kennen und bewarb sich beim TSV 1860. „Es ist aber nicht so, dass man so einfach reinkommt“, stellt er klar. Nach guten Gesprächen musste Kammerlander erst mal warten.

Doch dann wurde durch einen internen Aufstieg eines Kollegen ein Platz frei bei der U16, die seit vielen Jahren von Peter Ulbricht als Chefcoach betreut wird. Manfred Paula, Leiter des Leistungszentrums, meldete sich bei Kammerlander. „Normalerweise fängt man erst mal im Kleinfeld-Bereich an. Aber mein Ziel war es von Anfang an, für die älteren Jahrgänge zu arbeiten“, teilt er mit.

TSV 1860 U16: Kammerberger will bei den Löwen „Dorf-Skills vermitteln“

Kammerlander möchte die jungen Spieler nicht nur sportlich auf ihren Traum Profifußball vorbereiten, den sich in den vergangenen Jahrzehnten unzählige Akteure der Löwen erfüllten. „Ich möchte den pubertierenden Jugendlichen auch Dorf-Skills vermitteln“, sagt er.

Trotz allem Ehrgeiz sollen sie lernen, was Teamzusammenhalt bedeutet. Für Kammerlander bringt die neue Aufgabe auch zeitlich eine erhebliche Beanspruchung mit sich. „Der Aufwand ist schon groß, mit viermal Training die Woche“, berichtet er. In seinem Hauptberuf als Eventmanager im Münchner Werksviertel muss Kammerlander deshalb nun Abstriche machen. „Mein Arbeitgeber war Gott sei Dank sehr verständnisvoll“, sagt er.

Ursprünglich wollte Kammerlander auch als aktiver Fußballer in Perchting unter dem neuen Coach Tobias Luppart noch mithelfen, irgendwann den Wunsch Kreisliga-Aufstieg zu erfüllen. „Das wird jetzt natürlich schwierig, aber wenn wirklich Not am Mann ist und ich Zeit habe, bin ich natürlich da“, sagt Kammerlander. Denn sein Herz gehört nicht nur den Löwen, sondern auch den Schwarz-Gelben aus Perchting.