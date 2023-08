„Furchtbares Fußballspiel“: Aindlinger knöpfen Gilching mit 53-Jährigem drei Punkte ab

Landesliga Südwest

Der TSV Gilching-Argelsried verliert gegen ein personalgeschwächtes TSV Aindling. Co-Trainer Christoph Meißner war anschließen sehr unzufrieden.

Gilching – Ella Meißner hatte genug. Auch wenn dem Gebrabbel der sieben Monate alten Tochter von Co-Trainer Christoph Meißner nicht genau zu entnehmen war, was sie im Detail von der Vorstellung des TSV Gilching gegen Aindling hielt, ihr Vater war sich da absolut sicher. Der TSV-Coach interpretierte die Rede des Säuglings so: „Sie wird wohl nicht mehr wiederkommen, habe ich herausgehört.“

TSV Gilching verpasst Tabellenführung der Landesliga Südwest

Es bestanden auch keinerlei zwei Meinungen, dass die Vorstellung, die die Gilchinger Fußballer am Sonntag bei der 0:1-Pleite gegen den TSV Aindling ablieferte, eigentlich nur beschämend war. Die Gilchinger hätten an diesem Tag die Tabellenführung in der Landesliga Südwest übernehmen können. Stattdessen ließen sie sich von einem Gegner düpieren, der mit dem sprichwörtlich allerletzten Aufgebot angereist war. Selbst einen Kicker des Jahrgangs 1970 wechselten die Gäste ein. „Der hüpfte unseren Jungs dann noch vor der Nase herum“, sagte Meißner.

Aber irgendwie besaßen der 53-Jährige und seine zusammengewürfelten Teamgefährten die richtige Einstellung, um bei tropischen Temperaturen die Gilchinger richtig ins Schwitzen kommen zu lassen. Während Meißner bei seinen Akteuren den nötigen Willen vermisste, sich richtig für den Erfolg zu quälen, liefen sich die Aindlinger die Lunge aus dem Leib. Nach dem Schlusspfiff lagen sie völlig ausgepumpt auf dem Rasen. „Das war schon eine krasse Nummer“, bemerkte der Gilchinger Übungsleiter.

„Da hat nicht Juventus Turin gespielt“: Meißner unzufrieden mit Auftritt der Gilchinger

Der Außenseiter hatte während der 90 Minuten kräftig Beton angerührt und sich in der eigenen Hälfte verschanzt. Auch wenn viele Spieler fehlten, die Fünferkette der Aindlinger machte einen hervorragenden Job. Überbewerten wollte Meißner den Riegel jedoch nicht, schließlich fehlte seiner Elf die Inspiration, aber auch der Wille, den Rivalen richtig unter Druck zu setzen.

„Das soll nicht heißen, dass da Juventus Turin gespielt hat“, betonte er. Es war eben nur Aindling, aber das zu 100 Prozent, während bei den Gilchingern nur die Trikots auf die eigene Identität hinwiesen. „Total lethargisch, nicht zwingend“, brandmarkte Meißner den behäbigen Auftritt seiner Mannschaft. In den 90 Minuten schaffte es der TSV nicht, sich nur eine einzige brauchbare Möglichkeit zu erwirtschaften. Der Coach wollte nichts beschönigen: „Es war von uns ein furchtbares Fußballspiel.“

„Die Ella wird Albträume von unserem Spiel haben“

Es wurde jedoch noch schlimmer, als den Gästen nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff die Führung gelang. David Burghart wird sich wohl selbst gewundert haben, wie wenig Gegenwehr er bei seinem Spaziergang durch die Gilchinger Abwehr bekam. Meißner sah es mit einigem Grausen und rechnete mit seiner Defensive ab: „Wir haben uns dumm angestellt . Da hätte man auch ein paar Stabstangen hinstellen können, die hätten sich genauso verhalten.“

Erklären konnte er sich die schwache Leistung seiner Spieler nicht. Die hatten in den Begegnungen zuvor eigentlich die berechtigte Hoffnung genährt, dass sie in dieser Saison Größeres vollbringen können als in der letzten. Das Debakel gegen Aindling holt die Mannschaft aber wieder auf den Boden der Tatsachen zurück.

„Du kannst ein Fußballspiel nicht gewinnen, nur weil du das bessere Team bist“, sprach Meißner seinen Fußballern ins Gewissen. Diese Lektion wird er mit aller Konsequenz in der kommenden Woche im Training noch einmal durchpauken. Schließlich stand ihm vom Sonntag auf Montag eine schlaflose Nacht bevor. „Die Ella wird sicherlich Albträume von unserem Spiel haben“, war er überzeugt.

TSV Gilching-Argelsried – TSV Aindling 0:1 (0:0)

TSV Gilching: Suck - Hölzl (90.+2 Ketkidis), Brand, Häusler, Gasteiger, Engelhardt (76. Benouachkou), Ebeling, Saibou (50. Klingl), Buckl, Krukow (64. Fauth), Kraus (58. Diker)

TSV Aindling: Scheurer - Wiesmüller, Löffler (74. Dauber), Schuster (37. Aichele, 90.+2 Kodmeir), Woltmann, Schöttl, Müller, Adrianowytsch, Burghart, Stoll, Mlakic

Tor: 0:1 Burghart (48.)

Zeitstrafe: Engelhardt (81.)

Schiedsrichter: Raffael Dauner (SpVgg Unterhaching)

Zuschauer: 100