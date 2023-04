„Es war fürchterlich“: Erling-Andechs nach Heimpleite weiterhin sieglos – Dießen wieder Remis

Zum Verzweifeln war das Heimspiel gegen Bad Kohlgrub nicht nur für den geschlagenen Erlinger Torwart Matthias Gayk. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Thomas Wandinger war nach dem Heimauftritt seines TSV gegen den FC Bad Kohlgrub bei Erlinger Schmuddelwetter mehr als bedient.

„Es war fürchterlich“, klagte der sportliche Leiter des TSV. Eigentlich wollte der bisher in dieser Saison so furios aufspielende Aufsteiger am Sonntag im vierten Anlauf endlich seinen ersten Sieg in der Meisterrunde einfahren. Doch die Gastgeber präsentierten sich in den ersten Minuten von der Rolle. Dazu passte auch das 0:1, als Stephan Kraus kurz nach der Mittellinie abzog und Erlings Keeper Matthias Gayk den Ball nicht mehr entschärfen konnte.

Danach versuchten sich die Gastgeber in die Partie hineinzuarbeiten. Doch Kohlgrub wartete geschickt. „Wir haben dann komplett den Faden verloren, man konnte kaum hinsehen“, schimpfte Wandinger. Folgerichtig legten die Gäste noch vor der Pause das zweite Tor nach. Nach der Pause änderte sich nicht viel. „Wir hätten heute noch fünf Stunden spielen können, und es wäre wohl nichts Vernünftiges dabei herausgekommen“, sagte Wandinger. Nach dem 0:3 vergaben die Erlinger noch große Chancen. Doch selbst aus drei Metern trafen die Andechser nicht. Wandingers bitteres Fazit: „Wir sind derzeit die schlechteste Mannschaft der Meisterrunde. Gut, dass wir schon sechs Punkte aus der Vorrunde mitgenommen haben, so schaut es etwas besser aus.“ (toh)

„Die Ausbeute ist zu wenig“ – Dießen mit zweitem Remis in Folge nicht zufrieden

Eine Woche nach dem 2:2 in Erling reichte es für den MTV Dießen auch im Heimspiel gegen Schlehdorf am Sonntag nur zu einem Unentschieden. „Die Ausbeute ist zu wenig. Ein Sieg hätte schon rausspringen dürfen aus den beiden Spielen“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers.

Gegen Kochel sah es zunächst eher nach einer Niederlage aus. „Wir sind nur schwer reingekommen. In der ersten Halbzeit war der Gegner besser“, bekannte Ropers. Als Sascha König kurz vor der Pause etwas überraschend ausglich, schienen die Hausherren doch noch mit einem guten Gefühl in die Kabine zu gehen. „Leider haben wir gleich das 1:2 kassiert“, bedauerte Ropers. Zudem kassierte Ludwig Schranner eine Zeitstrafe. Doch der MTV überstand die Unterzahl zu Beginn von Hälfte zwei und kam besser ins Rollen. Doch erst in der Schlussphase gelang Sebastian Kropp der Ausgleich. Ropers: „Unter dem Strich war das Ergebnis gerecht.“ Es lässt den in der Meisterrunde weiter ungeschlagenen Dießenern noch alle Chancen, ganz oben anzugreifen. (toh)