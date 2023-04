„Waren richtig gut im Spiel“ – TSV Erling-Andechs zeigt Reaktion gegenüber Vorwoche

Thomas Wandinger ist sportlicher Leiter des TSV Erling-Andechs. © Thomas Wandinger/FuPa

Gegen Bad Kohlgrub war der Aufsteiger nach der schlechtesten Saisonleistung mit 0:3 untergegangen. Jetzt betrieb der Aufsteiger Wiedergutmachung.

Thomas Wandinger war zufrieden. „Die Mannschaft hat die richtige Reaktion auf das schlechte Spiel vor einer Woche gezeigt“, sagte der Sportliche Leiter der Erlinger erfreut. Dabei mussten die Gäste am Sonntag früh Nackenschläge wegstecken. Nach einer vergebenen Großchance des sehr starken Manuel Öhler bereits in der ersten Minute nutzten die Hausherren zwei Zufallschancen zu zwei schnellen Toren. „Der Ball ist immer wieder im Flipper bei uns im Strafraum hin- und hergesprungen“, berichtete Wandinger. Doch Öhler sorgte mit dem Anschlusstreffer postwendend für neue Hoffnung. „Wir waren danach richtig gut im Spiel“, berichtete Wandinger. Ludwig Metz gelang nach Pass von Armin Bandowski das 2:2. In der zweiten Halbzeit schnupperten die Gäste innerhalb weniger Minuten dreimal an der Führung, stattdessen fiel nach einem wegen Abseits aberkannten Tor im Gegenzug das 3:2 für Schlehdorf. Das letzte Wort hatte aber der TSV. Artistisch versenkte Ludwig Metz im Fallen mit dem Außenrist den Ball im langen Eck. Die Zeitstrafe gegen Armin Bandowski in der Schlussminute blieb folgenlos. „Das Ergebnis war eigentlich egal heute. Wichtig war, dass die Mannschaft wieder ein ganz anderes Gesicht gezeigt hat“, sagte Wandinger.

„Konnten uns keine klaren Torchancen herausspielen“ – Dießen rutscht in der Tabelle ab

Durch die erste Niederlage in der Meisterrunde sind die Dießener Fußballer auf Rang vier der Meisterrunde abgerutscht. „Wir waren sicher nicht drei Tore schlechter“, kommentierte Spielertrainer Philipp Ropers nach der Pleite. Auf dem Kunstrasen in Oberau bissen sich die Gäste über weite Strecken die Zähne an der Defensive der Hausherren aus. „Wir konnten uns keine klaren Torchancen herausspielen“, bedauerte Ropers. Auch die Gastgeber konnten in der Offensive nicht glänzen, aber sie nutzten ihre wenigen Möglichkeiten konsequent aus. Als Martin Wackerle in der 71. Minute einen Konter zum 2:0 abschloss, war die Partie bereits so gut wie entschieden. „Diese Niederlage tut sehr weh, aber wir werden wieder aufstehen“, verkündete Ropers nach Abpfiff. Vor einem Jahr hatte sein MTV gegen Oberau in der Relegation noch den Aufstieg bejubelt. Am Sonntag gelang der Spielgemeinschaft aus dem Werdenfelser Land die Revanche. „Die Chancen auf den Aufstieg sind aber weiterhin noch intakt“, stellte Spielertrainer Ropers klar. Der Rückstand auf Rang eins beträgt nach der Hinserie der Meisterrunde lediglich drei Punkte. „Wir stehen besser da als vor Beginn der Meisterrunde“, sagte Ropers. Dennoch haderte er mit den jüngsten Resultaten seines Teams. „Da war viel mehr drin“, sagte er. Der MTV wartet seit drei Spielen auf einen Sieg. Zuletzt waren gegen Erling und Schlehdorf nur Unentschieden herausgesprungen. (toh)