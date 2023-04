„Unter den Umständen nicht zufrieden“ - TSV Erling-Andechs trotzt MTV Dießen Punkt ab

Den ersten Punktverlust in der Aufstiegsrunde musste Dießens Trainer Philipp Ropers hinnehmen. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Nach zwei Siegen in der Vorrundengruppe gegen Erling mussten sich die Dießener Fußballer im Derby am Montag mit einem Unentschieden begnügen.

„Vorher wäre ich damit zufrieden gewesen, unter den Umständen bin ich nicht ganz zufrieden“, kommentierte Dießens Spielertrainer Philipp Ropers. Sein Team musste einem frühen Rückstand hinterherlaufen, ein MTV-Abwehrakteur war gegen Jakob Sontheim im Strafraum zu spät gekommen – den fällige Elfer verwandelte Ludwig Metz zum 1:0. Danach dominierten die Gäste die Partie, die Erlinger verteidigten jedoch sehr diszipliniert. „Wir haben nichts zugelassen“, freute sich Thomas Wandinger, sportlicher Leiter des TSV.

Nach der Pause überschlugen sich dann die Ereignisse. Zunächst patzte TSV-Torwart Michael Günther, der sich beim Herauslaufen völlig verschätzte. In hohem Bogen landete der Kopfball von Ludwig Schranner im Netz (47.). Nur drei Minuten später köpfte Michael Heinzler nach perfekt getimter Freistoßflanke von Patriot Omura das 2:1. Dießen nutzte eine kurze Auszeit des TSV, um den erneuten Ausgleich zu markieren. Ropers hatte gegen defensiv nicht sortierte Gastgeber schön zu Levin Braun durchgesteckt. Danach hätten beide Teams den Siegtreffer erzielen können. Bei einem Ropers-Freistoß parierte Günther glänzend. „Ich bin zufrieden, wie sich unsere Mannschaft gegen den Aufstiegsfavoriten teuer verkauft hat. Beide Mannschaften haben sich über weite Strecken neutralisiert“, resümierte Wandinger. Die Dießener mussten durch das Remis Rang eins in der Meisterrunde räumen. „Es ist schon okay, alles bleibt eng. Schauen wir, dass wir die Woche gut trainieren und nächste Woche unsere Heimspiel für uns entscheiden“, sagte Ropers. toh

TSV Erling-Andechs – MTV Dießen 2:2 (1:0)

Tore: 1:0 Lu. Metz (4., Foulelfmeter), 1:1 Schranner (47.), 2:1 Heinzler (50.), 2:2 Braun (59.)