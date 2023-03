TSV Erling trotzt Topfavorit Punkt ab – MTV Dießen mit Schützenfest

Erlinger Torschütze: Simon Schaumberger (am Ball) traf in der 9. Minute zum 1:0. © dagmar rutt

Der TSV Erling-Andechs hat dem WSV Unterammergau ein Remis ab. Der MTV Dießen lieferte ein echtes Schützenfest ab.

TSV Erling-Andechs – WSV U’ammergau 1:1 (1:0)

Der Start in die Meisterrunde wurde für die Fußballer des TSV Erling-Andechs zum Tanz auf der Rasierklinge. „Es war aufregend“, kommentierte der sportliche Leiter Thomas Wandinger. Gegen den Topfavoriten auf den Aufstieg aus Unterammergau hielt der Aufsteiger am Sonntag bravourös dagegen. Nach Pass von Jakob Sontheim gelang Simon Schaumberger sogar die frühe Führung. Diesen knappen Vorsprung retteten die Gastgeber in die Pause. In der zweiten Halbzeit erhöhten die Gäste nochmals die Schlagzahl. Auch nach dem Ausgleich aus dem Gewühl heraus blieben sie am Drücker. „Man sieht einfach, dass die mit aller Macht hoch wollen“, sagte Wandinger. Dennoch hätte es beinahe noch zum Sieg für die Erlinger gereicht. Manuel Öhler drang in den Strafraum ein und kam zu Fall. „Kann man geben, muss man aber nicht“, urteilte Wandinger über den Elfmeterpfiff. Zwei Unterammergauer verabschiedeten sich wegen Meckerns mit einer Zeitstrafe, doch Jan Hirsch konnte die Chance vom Elfmeterpunkt nicht nutzen. „Wir können mit dem Punkt dennoch sehr gut leben“, resümierte Wandinger.

Tore: 1:0 Schaumberger (9.), 1:1 Kröker (60.) – Zeitstrafen: Wagner (86./WSV), Korntheuer (86., WSV, jeweils wegen Meckern) – Bes. Vorkommnisse: Jan Hirsch (Erling) scheitert mit Foulelfmeter am WSV-Torwart (87.)

MTV Dießen – FC Bad Kohlgrub 6:1 (2:1)

In der Vorbereitung geizten die Dießener noch mit Toren. Zu Beginn der Meisterrunde platzte beim Team von Spielertrainer Philipp Ropers der Knoten. „Wir freuen uns natürlich über den Start“, sagte Ropers. Dominik Wagners frühe Führung tat den Hausherren jedoch nicht gut. „Wir haben den Gegner stark gemacht“, bedauerte Ropers. So fiel auch der überfällige Ausgleich, nachdem die Kohlgruber noch einen Strafstoß vergeben hatten. Danach traten die Dießener aber wieder entschlossener auf. Mit einem Tor kurz vor und einem kurz nach der Pause lenkten sie die Partie wieder in ihre Richtung. Als auch noch Ropers selbst bei seinem Punktspielcomeback nach langer Pause zum 4:1 traf, war der Weg frei für den MTV. „Wir konnten auch von der Bank noch mal gut nachlegen“, freute sich Ropers. „Der Sieg gibt aber auch nur drei Punkte, wir müssen das nächste Woche bestätigen“, forderte er. Am Sonntag ist sein Team ab 14 Uhr beim WSV Unterammergau, Topfavorit auf den Aufstieg, zu Gast.

Tore: 1:0 Wagner (8.), 1:1 Bauer (31.), 2:1 Herterich (45.), 3:1 Herterich (47.), 4:1 Ropers (56.), 5:1 Kropp (62.), 6:1 Neiser (83.) – Bes. Vorkommnisse: Bad Kohlgrub scheitert mit Foulelfmeter an den Außenpfosten (25.)