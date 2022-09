TSV Erling-Andechs schickt TSV Perchting mit 5:0 nach Hause

Teilen

Sorgte für die Vorentscheidung: Jakob Sontheim (l.) traf für den TSV Erling zum 3:0. © Andrea Jaksch

Es war ein Abend mit Pleiten, Pech und Pannen für den TSV Perchting-Hadorf. Die Fußballer von Trainer Christoph Kammerlander verloren das Derby beim Aufsteiger TSV Erling-Andechs mit 0:5.

Erling/Perchting - Was für ein Donnerstagabend für die Fußballer des TSV Erling-Andechs: Der Aufsteiger fegte in einer vorgezogenen Begegnung den Nachbarn TSV Perching-Hadorf mit 5:0 (2:0) vom Kunstrasen und setzte sich vorübergehend an die Tabellenspitze der Kreisklasse 5. „Das ist sicherlich nur eine schöne Momentaufnahme, die wir richtig einordnen. Was man aber auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass wir und Dießen mit den arrivierten Teams in der Kreisklasse bestens mithalten können“, kommentierte Erlings sportlicher Leiter Thomas Wandinger. Auf Perchtinger Seite herrschte dagegen nach der dritten Pleite im dritten Auswärtsmatch Katzenjammer. „Ich werde noch ein bisschen brauchen, um diese Niederlage zu verarbeiten“, sagte der Perchtinger Spielertrainer Christoph Kammerlander.

Für sein Team war es ein Abend voller Pleiten, Pech und Pannen. Es begann in der vierten Minute, als ein zunächst recht harmloser Flankenversuch von Ludwig Metz Torhüter Eric Pereira Stadler auf dem falschen Fuß erwischte. Simon Schaumberger staubte zum 1:0 ab (4.). Auf der anderen Seite wurde Erlings Keeper Michael Günther zum Helden, als er eine große Dreifach-Chance der Gäste entschärfte. Wenig später stand es 2:0, als Marco Stuhlers Rückpass im eigenen Tor landete. „Erling hat zur Pause 2:0 geführt, obwohl wir das spielerisch bessere Team waren“, haderte Kammerlander. Nach der Pause sorgte das schnelle 3:0 durch Jakob Sontheim endgültig für Verdruss bei den Schwarz-Gelben. „Danach lief bei uns nichts mehr“, gestand Kammerlander. Michael Heinzler und Martin Erras per Foulelfmeter sorgten für einen klaren Derbysieg der Erlinger. „Aufgrund der zweiten Halbzeit war der Sieg in jedem Fall verdient, auch wenn das Ergebnis natürlich krass ist“, sagte Wandinger.