„Dabei haben uns elf Spieler gefehlt“: TSV Erling-Andechs feiert Auftaktsieg gegen Wielenbach

Robin Sprinkart biss angeschlagen auf die Zähne – und traf zum 2:0. Foto: TSV © TSV

Sie sind gekommen, um zu bleiben: Die Fußballer des TSV Erling-Andechs sendeten am Dienstagabend in ihrer ersten Kreisklasse-Partie seit zehn Jahren ein deutliches Signal an die Konkurrenz.

Erling – „Dabei haben uns elf Spieler aus unserem Kader gefehlt“, teilte Erlings sportlicher Leiter Thomas Wandinger nach dem 3:1-Heimerfolg (1:0) über den letztjährigen Tabellensechsten SV Wielenbach mit.

Auf ihrem engen Kunstrasenplatz überzeugten die Gastgeber besonders in der Defensive. „Nur die Standards haben wir oft schlecht verteidigt“, monierte Wandinger. Doch auch die Gäste sahen einmal schlecht aus: Einen Freistoß von Leo Metz verlängerte Michael Heichele Richtung eigenes Tor, Wielenbachs Schlussmann Michael Bauer verschätzte sich aufgrund der tief stehenden Sonne, und der Ball fiel in hohem Bogen ins Tor (24.). Nach dem Seitenwechsel legten die Erlinger schnell nach. Torjäger Robin Sprinkart wurde nach einem Ballverlust des Gegners in Szene gesetzt und schloss präzise ab (48.). „Dabei ist er alles andere als fit. Aber er hat auf die Zähne gebissen“, lobte Wandinger den Torschützen.

Wielenbach konterte nur sechs Minuten später durch einen Kopfballtreffer nach einer Ecke. Das Spiel stand auf der Kippe, Kapitän Stefan Wohlmuth erlöste die Erlinger allerdings nach einem schönen Flankenlauf von Michael Heinzler mit dem entscheidenden 3:1 (67.). „Es war ein verdienter Sieg“, resümierte Wandinger. (toh)

TSV Erling-A. – SV Wielenbach 3:1 (1:0)

Tore: 1:0 Heichele (24./ET), 2:0 Sprinkart (48.), 2:1 Missel (54.), 3:1 Wohlmuth (67.)