TSV Erling-Andechs hat noch Luft nach oben - Öhler glänzt gegen SV Wielenbach als Verteidiger

Erlings Offensivkraft Manuel Öhler überzeugte gegen Wielenbach als Innenverteidiger. © Dagmar Rutt

Bis zum Auftakt gegen den WSV Unterammergau wartet auf den TSV Erling-Andechs noch Arbeit. Thomas Wandlinger nimmt die Spieler in die Pflicht.

Andechs - Die Vorbereitung von Fußball-Kreisklassist TSV Erling-Andechs bleibt durchwachsen. „In den letzten verbleibenden Trainingseinheiten und dem letzten Testspiel am Sonntag ist noch eine Menge Potenzial abzurufen, um beim Auftakt in Unterammergau bestehen zu können“, sagte der Sportliche Leiter, Thomas Wandinger, nach dem 2:3 (1:2) am Dienstagabend zu Hause gegen den SV Wielenbach.

„Das war eine sehr gute Leistung von ihm.“

Der TSV begann stark und ging durch einen von Agron Krasniqi verwandelten Elfmeter in Führung, Robin Sprinkart war gefoult worden. Nach einigen vergebenen Chancen wurden die Gastgeber nachlässig und ließen sich zweimal auskontern. Nach der Pause bauten die Erlinger wieder Druck auf. Armin Bandowski erzielte per Kopf zügig das 2:2.

Im Anschluss rächte sich die fahrlässige Chancenverwertung, Johann Ücker gelang, mutterseelenallein im Strafraum stehend, der Siegtreffer für Wielenbach. Trotz der drei Gegentore feierte der nominelle Offensivspieler Manuel Öhler einen gelungenen Einstand als Innenverteidiger. „Das war eine sehr gute Leistung von ihm“, lobte Wandinger. (toh)