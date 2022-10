„Zum Glück hat er den Ball nicht voll getroffen“: Doqaj leitet Gilchinger Zittersieg ein

Torschütze in der Nachspielzeit: Marco Ralic (in Rot, bei einem früheren Spiel) sicherte dem TSV Gilching-Argelsried endgültig den ersten Erfolg nach fünf sieglosen Spielen. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Der TSV Gilching-Argelsried hat das Siegen doch noch nicht verlernt. Nach fünf Partien ohne Dreier gewannen die Landesliga-Fußballer am Sonntagnachmittag mit 2:0 (0:0) beim TSV Gersthofen.

Gilching – Ganz ohne Sorgen verlief die Partei für Trainer Peter Schmidt aber nicht. Als Peter Schmidt seine erste Saison als Trainer des TSV Gilching-Argelsried bestritt, erlebte er im Herbst eine wahre Negativserie. Elf Partien lang blieb der Landesligist ohne dreifaches Punkteerlebnis. Umso erleichterter war der Übungsleiter über das 2:0 am Sonntag beim insgesamt zu harmlosen TSV Gersthofen. „Je länger so eine Serie andauert, desto schwerer ist es, aus der Misere rauszukommen“, sagte Schmidt.

Fünf Begegnungen musste er mit seinen Fußballern auf einen Erfolg warten. Das Nervenkostüm war dementsprechend angespannt. Es wurde auch in der Gersthofener Abenstein-Arena auf eine harte Probe gestellt. „Wir hatten viele Chancen, konnten aber lange keine nutzen“, berichtete Schmidt. Erst in der 67. Minute erlöste Plator Doqaj die Gäste. Marco Brand bediente Manuel Eichberg. Dessen Hereingabe von der rechten Seite verwertete Doqaj von der Strafraumgrenze mit rechts ins linke untere Ecke. „Er hat den Ball zum Glück nicht voll getroffen. Anders wäre er vermutlich nicht reingegangen“, sagte Schmidt. Einige Möglichkeiten für die Gilchinger später legte der eingewechselte Marco Ralic tief in der Nachspielzeit das entscheidende Tor nach.

„Ich will aber auch nicht zu streng sein. Immerhin haben wir uns diesmal viele Chancen herausgespielt“, kommentierte Schmidt. Ihn hatte vor dem Spiel besonders die Torwartposition Kopfzerbrechen bereitet. Stammtorwart Sebastian Hollenzer war am Freitag im Training umgeknickt. Ersatz Michael Suck fehlte rotgesperrt. „Wir hatten uns schon darauf vorbereit, dass Sebastian nicht lange spielen wird können. Gott sei Dank wurde er kaum gefordert, so dass er durchspielen konnte“, berichtete Schmidt.

In den nächsten Wochen wird aber wohl Suck zwischen den Pfosten stehen. Am Sonntag erwarten die Gilchinger zum Vorrundenabschluss ab 15 Uhr den TSV 1860 Weißenburg.

TSV Gersthofen – TSV Gilching-A. 0:2 (0:0)

TSV Gersthofen: Engelleiter - M. Hildmann, Halilovic (81. Balder), Yavuz, Rosner, Yavus, T. Hildmann, Kratzer (68. Secgin), Bakar (63. Baumeister), Heger, Lippe TSV Gilching: Hollenzer - Hölzl (86. Saibou), Brand, Ersoy, Rodenwald (74. Buckl), Ebeling (88. Benouachkou), Karl, Eichberg, Kuhn (56. Ralic), Doqaj (71. Häusler), Leutenecker

Tore: 0:1 Doqaj (67.), 0:2 Ralic (90.+4)

Zeitstrafe: M. Hildmann (83., Unsportlichkeit)

Schiedsrichter: Christian Schunke (FC SF Schwaig)

Zuschauer: 42