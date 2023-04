Keeper Warnus hält TSV Gilching-Reserve auf Kurs – Oberalting schwach

Von: Michael Grözinger

Im Fokus: Torwart Nico Warnus sorgte dafür, dass Emmering nach der frühen Gilchinger Führung nicht zum Ausgleich kam. Das war ein Baustein für den Sieg. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Oberaltings Trainer Okan Keklik hat regelmäßig nur wenige Spieler zur Verfügung, wenngleich das wenige Personal hochkarätig ist.

Aktuell befindet sich der TSV Oberalting in einem Lernprozess. Die Qualität in der Oberaltinger Mannschaft zeigte sich vor allem in der ersten Halbzeit der Partie beim 1. SC Gröbenzell am Sonntag, als die Gäste auf Augenhöhe mit dem Favoriten agierte. Oberalting erspielte sich auch mehrere gute Gelegenheiten zur Führung. Doch es ging mit einem durchaus gerechten 0:0-Pausenstand in die Kabine. „Kurz vor Ende der ersten Halbzeit hatte sich aber Innenverteidiger Eric Schröter noch verletzt. „Das war richtig bitter“, sagte Keklik. Nach der Rückkehr aufs Spielfeld fielen die Seefelder dann allerdings auseinander. Mit dem 1:0 für die Gröbenzeller durch Benjamin Lang war die Gegenwehr des Gästeteams gebrochen und die Gröbenzeller dominierten die Partie nach Belieben. „Das Tor hat ihnen richtig Auftrieb gegeben. Danach hatten wir keine Chance mehr“, musste Trainer Keklik dem Kontrahenten zugestehen. Es folgten noch Treffer von Lysander Weiß, Maximilian Öttle und Philip Schmid, die den Spielstand auf ein standesgemäßen 4:0 erhöhten. „Die erste Halbzeit war wirklich positiv. Wichtig wird es sein, die Köpfe oben zu behalten“, sagte Keklik. Die Seefelder bleiben damit weiterhin abgeschlagenes Schlusslicht der Aufstiegsrunde. (tao)

„Sie haben uns gut beschäftigt“ – Gilching II ringt Gegner nach schwieriger Anfangsphase nieder

Robert Brand war ehrlich. „Wenn sie das 1:1 machen, wird es ein ganz anderes Spiel“, sagte der Trainer der Gilchinger Kreisklasse-Fußballer nach dem Kantersieg gegen Emmering. Doch zum Glück hat der TSV Nico Warnus im Tor. Nachdem Maximilian Michl die Gilchinger früh mit 1:0 in Front gebracht hatte, zeigte der Keeper eine Wahnsinnstat, als er einen abgefälschten Schuss irgendwie noch parierte. „Den haben alle schon drin gesehen“, sagte Brand. Nur Warnus nicht. Der Ausgleich wäre zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient gewesen. Emmering war nach dem Rückstand gut ins Spiel gekommen. „Sie haben uns gut beschäftigt“, gab Brand zu. Doch seine Elf steht nicht ohne Grund nach fünf von zehn Spielen souverän an der Spitze der Meisterrunde A. Im entscheidenden Moment waren die Gilchinger zur Stelle – wobei in diesem Fall eher der Gegner an der richtigen Position stand: In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit führte der TSV einen Freistoß schnell aus in dessen Folge Emmerings Markus Pielmeier ein Eigentor unterlief. Im zweiten Durchgang machten die Gastgeber den Sack dann schnell zu. Maximilian Gröbel erhöhte sieben Minuten nach seiner Einwechslung auf 3:0, Anton Michl wiederum nur vier Minuten später auf 4:0. Dazwischen holte sich Gäste-Spieler Lisander Kajtazi noch Rot für eine Notbremse an Gröbel ab. Sebastian Moosbrugger ließ für die Gilchinger noch eine Großchance liegen, dafür setzte Joker Fabian Boitin in der 83. Minute den Schlusspunkt für den TSV, der nun sechs Punkte Vorsprung auf die zweitplatzierten Moorenweiser hat. Deren Spiel gegen Alling wurde am Freitag wegen eines Gewittereinbruchs beim Stand von 1:0 abgebrochen. (mg)