TSV Gilching II kann nächste Woche Aufstieg klarmachen – Oberalting bleibt in Meisterrunde punktlos

Teilen

Gilchings Trainer Robert Brand vor dem Spiel: „Als ungeschlagener Tabellenführer fahren wir selbstbewusst dorthin, aber wir werden nicht ins offene Messer laufen.“ © fupa

Der Kreisliga-Aufstieg des TSV Gilching-Argelsried II rückt nach dem erneuten Erfolg im Spitzenspiel gegen Moorenweis immer näher.

Auch im Spitzenspiel am Sonntag beim bis dato Tabellenzweiten TSV Moorenweis hat sich das Team von Trainer Robert Brand keine Blöße gegeben und einen 2:0-Sieg eingefahren. Der Vorsprung des ungeschlagenen Tabellenführers der Meisterrunde A auf den neuen Tabellenzweiten FC Emmering beträgt bereits sieben Punkte. Der drittplatzierte TSV Moorenweis ist neun Punkte entfernt, hat allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Zwar mahnt Brand zur Vorsicht („Noch ist nichts gewonnen“), doch im besten Fall könnte eine Vorentscheidung bereits am kommenden Wochenende, vier Spieltage vor Saisonende, fallen. Dann treten die Gilchinger beim 1.SC Gröbenzell an, und die Verfolger Moorenweis und Emmering duellieren sich untereinander. Die Bedeutung der Partie am Sonntag war den Gilchingern in der nervösen Anfangsphase anzumerken. „Sie haben uns überrumpelt, wir haben viele Fehler im Aufbauspiel gemacht“, räumte Brand ein. Ein zu kurzer Rückpass von Yasar Dayik hätte beinahe zum Gegentor geführt, doch der neu ins Tor gerückte Michael Suck parierte glänzend. „Zurzeit habe ich offenbar das richtige Händchen“, kommentierte Brand den Torwartwechsel. Doch nachdem die Gäste die Drangphase überstanden hatten, traf Tobias Hänschke im Anschluss an einen scharf getretenen Eckball von Anton Michl per Kopf zum 1:0. Die Führung hatte zur Folge, dass die Gilchinger in der Folge zunehmend an Sicherheit gewannen. „Wir haben uns auf unsere Stärken besonnen und das Spiel kontrolliert“, lobte der TSV-Trainer. Kurz vor der Halbzeitpause vergab der wenige Augenblicke zuvor eingewechselte Maximilian Gröbel die Großchance auf das 2:0. Den vorentscheidenden zweiten Treffer erzielte schließlich 20 Minuten vor Spielende Kapitän Paul Lindermeier. „Danach war der Kas biss’n“, kommentierte Brand.

Personell gebeutelte Oberaltinger verlieren gegen Aufstiegsaspirant Emmering

Die Kreisklassen-Fußballer des TSV Oberalting müssen weiter auf den ersten Punktgewinn in der Meisterrunde warten. Am Freitagabend erlitten die Seefelder gegen den FC Emmering die sechste Pleite im sechsten Spiel und bereits die dritte 0:4-Niederlage in Folge. „0:4 haben wir jetzt anscheinend gebucht“, sagte Trainer Okan Keklik, der trotz der schwierigen Situation seine gute Laune noch nicht verloren hat. Erneut hatte er mit Robert Weidel nur einen einzigen Ersatzspieler zur Verfügung. „Im Moment stellt sich die Mannschaft leider jede Woche von selbst auf“, so Keklik. Da sich nach gut einer halben Stunde auch noch Denis Biasin verletzte, musste der eigentlich nur für einen Kurzeinsatz eingeplante Routinier dann auch noch deutlich länger ran als geplant. In der ersten Halbzeit konnte Oberalting recht gut mithalten, Keklik sah ein Spiel auf Augenhöhe: „Emmering hatte die besseren Chancen, aber mit etwas Glück hätten wir mit einem Unentschieden oder sogar einer Führung in die Halbzeit gehen können.“ Doch nach einem individuellen Fehler der Gastgeber schoss Raphael Schell die Emmeringer nach 16 Minuten in Führung. Für den zweiten Durchgang hatten sich die Gastgeber einiges vorgenommen, aber kurz nach Wiederanpfiff setzte es mit Kristian Palucas Treffer zum 0:2 den nächsten Dämpfer. Auf diese kalte Dusche folgte ein Wolkenbruch, wegen eines Gewitters musste die Partie für gut 20 Minuten unterbrochen werden. „Nach dem 0:2 war das Spiel gefühlt vorbei“, sagte Keklik. In der Schlussphase legte Emmering noch zwei weitere Treffer nach. (te)