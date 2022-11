Trainer Schmidt: „Hatten das Spielglück auf unserer Seite“ - TSV Gilching entthront Tabellenführer

Teilen

Peter Schmidt gewann mit Gilching bei Sonthofen. © FuPa

Die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried gewannen am Samstag beim 1. FC Sonthofen mit 3:1 (3:1) und verabschiedeten sich mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause.

Gilching – Mit gemischten Gefühlen verließ Peter Schmidt am Samstag die Baumit Arena in Sonthofen. „Natürlich war es schön, dort zu gewinnen. Aber man muss sich auch fragen, wieso wir nicht öfter so aufgetreten sind“, sagte der Trainer des TSV Gilching-Argelsried. Der Wunschgedanke, mit Sonthofen um den Aufstieg in die Bayernliga zu spielen, wird wohl auch trotz des 3:1 (3:1)-Sieges unerfüllt bleiben. „Dazu haben wir einfach durch die vielen Unentschieden zu viele Punkte verschenkt“, stellte Schmidt klar. Immerhin können die Gilchinger Fußballer nun mit einem guten Gefühl in die lange Winterpause gehen.

Bereits nach neun Minuten gelang Marcel Ebeling das 1:0. Er nutzte einen Blackout eines FCS-Verteidigers und traf von der Strafraumgrenze platziert ins Eck. Nach je einer vergebenen Großchance auf beiden Seiten legte der TSV nach. Eine Hereingabe von Alper Diker beförderte Benedikt Kuhn am langen Pfosten mit dem Rücken ins Tor. „Wir hatten auch das Spielglück auf unserer Seite“, bekannte Schmidt. Einmal hatten die Gäste aber auch Pech. Marco Faller legte sich vor dem Tor zum 1:2 den Ball eindeutig mit der Hand vor. „Der Schiedsrichter-Assistent hatte freie Sicht und hätte es sehen müssen“, haderte Schmidt. Doch Gilching antwortete trocken. Direkt nach dem Anstoß schickte Fabio Leutenecker einen langen Ball Richtung Sechzehner. Ein Sonthofener unterlief den Ball, und Murat Ersoy gelang das wichtige 3:1. „Ab diesem Moment war ich mir sicher, dass es heute reicht“, sagte Schmidt.

Marcel Ebeling traf bereits nach neun Minuten. © FuPa

Gilching blieb auch nach der Pause aktiv

Seine Mannschaft versteckte sich auch nach der Pause nicht und versuchte, die Bälle früh im Mittelfeld zu erobern. Immer wieder zogen die Gäste Fouls am Strafraum, Ebelings Freistöße landeten jedoch nicht im Netz. Die beste Chance zum 4:1 vergab der eingewechselte Manuel Eichberg, dessen Schuss die Latte streifte (72.). Nur einmal geriet der Sieg noch in Gefahr. Durch ein zu kurzes Rückspiel brachte sich der TSV selbst in Gefahr. Marco Brand foulte vermeintlich einen Sonthofener, doch TSV-Keeper Sebastian Hollenzer parierte den Strafstoß von Andreas Hindelang (78.). Dieser Fehlschuss passte zum mageren Auftritt des Tabellenersten, der seinen Platz durch die Heimniederlage an Verfolger Ehekirchen abtreten musste. „Bei denen hat die Körperspannung total gefehlt. Vielleicht haben sie uns unterschätzt“, mutmaßte Schmidt.

Der Trainer wird sich in den kommenden Wochen den Kopf zerbrechen, wie er sein Team auf den richtigen Weg bringen wird. „Wir müssen daran arbeiten, dass wir auch gegen die Mannschaften aus den unteren Tabellenregionen besser spielen“, so Schmidt. (Tobias Huber)

1. FC Sonthofen – TSV Gilching-A. 1:3 (1:3)

1. FC Sonthofen: Zettler - Koller, Schäffler (71. Lorenz), Notz (46. Bär), Wiedemann, Haug (75. Wegele), Bechter, Haase, Littig (60. Penz), Faller, Hindelang

TSV Gilching: Hollenzer - Häusler, Rodenwald, Leutenecker - Diker (64. Karl), Brand, Kraus (79. Freinecker), Kuhn - Ersoy (84. Benouachkou), Hölzl (57. Eichberg), Ebeling (73. Doqaj)

Tore: 0:1 Ebeling (9.), 0:2 Kuhn (19.), 1:2 Faller (36.), 1:3 Ersoy (37.)

Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (SV Bernried)

Zuschauer: 265

Bes. Vorkommnisse: Andreas Hindelang (Sonthofen) scheitert mit einem Foulelfmeter mit Gilchings Torwart Sebastian Hollenzer (78.).

Benedikt Kuhn erzielte seinen ersten Saisontreffer. © FuPa