TSV Gilching zittert sich in Unterzahl zum Sieg: Coach Schmitt schaut über Live-Stream zu

Maximilian Süli gelang das Tor des Tages für den TSV Gilching. © TSV

Das war ein Sieg des Willens: Trotz Unterzahl erkämpfen die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried am Sonntag einen 1:0-Erfolg in Aystetten und feiern den ersten Sieg des Jahres.

Gilching – Peter Schmidt war mit den Nerven am Ende. „Ich war gerade unter der Dusche“, sagte der Trainer des TSV Gilching-Argelsried kurz nach dem Schlusspfiff. Er hatte das Landesliga-Spiel seiner Mannschaft beim SV Cosmos Aystetten von zu Hause aus verfolgen müssen. „Ich habe in der Früh zwei Selbsttests gemacht. Beide waren positiv“, berichtete Schmidt, der bereits im Herbst an Covid-19 erkrankt gewesen war. Im Livestream sah Schmidt, wie sich seine Fußballer trotz einer Gelb-Roten Karte gegen Christian Rodenwald zu einem 1:0-Erfolg (0:0) zitterten.

„Ich glaube, das machen wir jetzt immer so. Schon beim ersten Mal, als ich gefehlt habe, haben wir gewonnen“, kommentierte Schmidt süffisant. „Da bin ich nicht mit einverstanden“, entgegnete Christoph Meißner. Er hatte Schmidt an der Seitenlinie vertreten. „Ich bin völlig fertig. Als Trainer die alleinige Verantwortung zu haben, ist schon hart“, sagte Meißner, der derzeit wegen Oberschenkelproblemen nicht spielen kann. Er sah eine gute Anfangsphase des Tabellendritten. „Wir müssen in den ersten 20 Minuten ein Tor machen“, stellte er angesichts der Topchancen für Bojan Tanev und Maximilian Hölzl klar. Je länger die erste Halbzeit dauerte, desto besser kamen die Gastgeber auf ihrem welligen Geläuf zum Zug. Doch TSV-Keeper Felix Ruml bewahrte sein Team mit zwei starken Paraden vor dem Rückstand.

Nach der Pause sorgte Rodenwald für den ersten Aufreger. Statt mit dem Kopf zu klären, traf er den Ball mit dem Fuß, danach aber seinen Gegenspieler im Gesicht und musste vom Platz. „Das war eine Gelbe Karte. Mit der ersten war ich aber nicht einverstanden“, sagte Meißner. Rodenwald hatte zehn Minuten zuvor nach einem Foul den Ball minimal weggespielt.

Der TSV reagierte unbeeindruckt. Bei einem Konter drang Neuzugang Bojan Tanev in den Strafraum ein und wurde gelegt. Hölzl scheiterte mit dem Elfmeter an Torwart Dragan Ignjatovic. Murat Ersoy setzte nach, und über Umwege landete der Ball beim gerade erst eingewechselten Maximilian Süli, der den Ball in den Winkel hämmerte (64.). Der Rest des Spiels war eine Abwehrschlacht des TSV. „Die Jungs sind gelaufen wie die Ochsen. Wir haben kaum etwas zugelassen“, so Meißner.

Durch den ersten Sieg des Jahres halten die Gilchinger Anschluss an die Tabellenspitze. Dort übernahm der TSV Nördlingen die Führung, weil der 1. FC Sonthofen gegen den nächsten Gegner des TSV am kommenden Sonntag, den FC Memmingen II, überraschend mit 0:1 verlor. (toh)

SV Cosmos Aystetten – TSV Gilching-A. 0:1 (0:0)

SV Cosmos Aystetten: Ignjatovic – Djajic, Isufi, Mijailovic, Marjanovic, Mader, Heckel, Jsufi, Krug, Schmoll, Wurm

TSV Gilching-A.: F. Ruml – Häusler, Rodenwald, Buchinger – Engelhardt, M. Ruml (62. Süli), Brand (89. Diker), Doqaj (62. Buckl) – Ersoy (90.+4 Ebeling), Tanev (71. Huber), Hölzl

Tor: 0:1 Süli (64.)

Gelb-Rot: Rodenwald (50./60., Spielverzögerung/Foulspiel)

Schiedsrichter: Hendrik Hufnagel (SV Lenzfried)

Zuschauer: 150

Bes. Vorkommnis: Hölzl (Gilching) scheitert mit Foulelfmeter an Ignjatovic (64.).