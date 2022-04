Sechs Punkte zu Ostern: TSV Gilching zurück im Aufstiegsrennen

Traf per Kopf in der 18. Minute zur 2:0-Führung: Gilchings Kapitän Maximilian Hölzl. © Michael Schönwälder

So schnell kann es im Fußball gehen: Vor einer Woche schien der Zug in Richtung Bayernliga bereits ohne den TSV Gilching-Argelsried abgefahren. Nach dem Osterwochenende steht der Landesligist plötzlich auf Rang zwei. Am Montag gelang in Ehekirchen mit einem 4:1 (2:0) der zweite Dreier innerhalb von zwei Tagen.

Gilching – Das 2:1 gegen Sonthofen (siehe Bericht im Kasten) am Karsamstag war offensichtlich ein Brustlöser. Im Spiel am Montag beim FC Ehekirchen waren die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried im Vergleich zu den Vorwochen jedenfalls kaum wiederzuerkennen. „Wir waren mutig und haben uns viele Torchancen herausgespielt“, freute sich TSV-Coach Peter Schmidt über den 4:1 (2:0)-Auswärtscoup.

Die Gilchinger begannen die Nachholpartie im Stile einer Spitzenmannschaft. „Wir waren zu Beginn sehr dominant“, berichtete Schmidt. Die Belohnung folgte bereits nach 22 Minuten. Die Gäste kombinierten sich über die rechte Seite bis an die Grundlinie. Den Rückpass von Maximilian Hölzl verwandelte Marcel Ebeling aus zehn Metern gekonnt zum 1:0. Noch sehenswerter war das zweite TSV-Tor. Mit seinem linken Zauberfüßchen traf Christoph Meißner von der Strafraumkante ins lange Eck. „Er hat seinen Fuß momentan richtig eingehängt“, freute sich Schmidt. Bereits am Samstag hatte der Routinier mit zwei Vorlagen geglänzt. Am Montag kam noch eine weitere dazu, denn seine Ecke kurz nach der Pause köpfte der als Abwehrorganisator stark aufspielende Maximilian Süli ins Tor – 0:3.

Dass die Gastgeber durch den eingewechselten Gabriel Hasenbichler ebenfalls nach einer Ecke trafen, war nur ein kurzes Strohfeuer. Stattdessen hätten die Gilchinger in der Folge ihren Auswärtserfolg deutlich höher gestalten müssen. Maximilian Ruml vergab einen Foulelfmeter, Ebeling setzte den Ball freistehend vor dem Kasten links vorbei. Erst in der 87. Minute beseitigte der eingewechselte Bojan Tanev nach Vorlage von Alper Diker die letzten Restzweifel am Sprung auf Platz zwei.

„Hoffentlich behält meine Mannschaft ihre Unbekümmertheit bei. Wir haben ja nichts zu verlieren“, sagte Schmidt. Das nächste Punktspiel bestreiten die Gilchinger bereits am Freitag um 19.30 Uhr zu Hause gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen.

FC Ehekirchen – TSV Gilching-A. 1:4 (0:2)

FC Ehekirchen: Lenk - Labus, C. Hollinger, Panknin, Rutkowski (46. Hasenbichler), Topalaj, Avdic (74. Pickhard), Müller (74. Schaller), J. Hollinger (61. Seitle), Schröttle (66. Hackenberg), Schittler

TSV Gilching: F. Ruml - Häusler, Süli, Freinecker - Meißner (71. Engelhardt), Brand, Ersoy (79. Buckl), Doqaj (63. Diker) - M. Ruml (67. Buchinger) - Hölzl (60. Tanev), Ebeling

Tore: 0:1 Ebeling (22.), 0:2 Meißner (32.), 0:3 Süli (49.), 1:3 Hasenbichler (59.), 1:4 Tanev (87.)

Schiedsrichter: Florian Wildegger (Wehringen)

Zuschauer: 225

Bes. Vorkommnisse: Maximilian Ruml scheitert mit Foulelfmeter an FCE-Torwart Simon Lenk (66.).