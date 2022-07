TSV Gilching: Knackiges Startprogramm - Ehekirchen kommt zum Heimspielauftakt

Bestreitet sein zweites Spiel als Kapitän des TSV Gilching: Marco Brand (l.). Foto: ANDREA Jaksch © ANDREA Jaksch

Zwei Auftaktsieger unter sich: Die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried erwarten zur Heimspielpremiere an diesem Mittwoch (19.30 Uhr, Kies-Arena an der Talhofstraße) den furios gestarteten FC Ehekirchen.

Gilching – Marco Brands erste Minuten als Kapitän des TSV Gilching hatten es in sich. Nach wenigen Minuten feuerte er den ersten Torschuss der Saison ab, kurz darauf sah er die gelbe Karte nach einem Foul im Mittelfeld. „Es war insgesamt ein schwieriges Spiel für mich“, sagt der 24-Jährige über den 2:1-Erfolg in Durach vom Samstag. „Unsere Sechser sind schwer ins Spiel gekommen, weil viele Bälle über sie drüber geflogen sind“, kommentiert Trainer Peter Schmidt. Als Brand nach der Pause besser in die Partie fand, wurde er von Schmidt ausgewechselt. „Das Spiel wurde immer hektischer, die Gefahr einer gelb-roten Karte war zu hoch“, erläutert der Übungsleiter.

Dennoch war es für Brand ein besonderes Spiel. „Es ist eine große Ehre für mich, Kapitän dieser Mannschaft zu sein. Ich habe die Binde zwar schon mal getragen, aber habe sie meist erst während des Spiels übernommen“, sagt Brand. Er weiß aber auch, dass die neue Rolle keine Stammplatzgarantie beinhaltet. „Wir haben einen guten Kader, in dem alle Positionen mindestens zweimal besetzt werden können.“

Dennoch sind die Chancen gut, dass Brand sein Team am Mittwoch um 19.30 Uhr auch im ersten Heimspiel der Runde als Kapitän aufs Feld führen wird. Gegen den FC Ehekirchen wollen die Gilchinger nach dem hart erkämpften Sieg in Durach den guten Start in der Landesliga Südwest fortsetzen. Allerdings glänzte der Gegner am Sonntag mit einem 5:1-Kantersieg über Bayernliga-Absteiger TSV Schwabmünchen und reist als erster Tabellenführer der Spielzeit an. „Das Ergebnis ist beeindruckend, aber wir brauchen uns bestimmt nicht verstecken“, sagt Brand. In der vergangenen Saison gewann der TSV beide Partien gegen Ehekirchen souverän (2:0, 4:1). „Diesmal dürfte es deutlich schwerer werden. Der Gegner wird mit großem Selbstvertrauen anreisen“, urteilt Schmidt. Er wird im Vergleich zur ersten Partie an der einen oder anderen Stellschraube drehen. „Es wird ja wieder sehr heiß werden. Da muss man die Kräfte schon gut einteilen“, sagt Schmidt. Am Sonntag steht mit dem Heimspiel (15 Uhr) gegen den Meisterfavoriten 1. FC Sonthofen zudem der nächste Kraftakt bevor. (Tobias Huber)