Gilching sichert einen Punkt gegen Ehekirchen - Marco Brand besorgt den Ausgleichstreffer

Teilen

Hatten viel zu besprechen und mussten sich auch manchmal an den Kopf greifen: Gilchings Trainer Peter Schmidt (l.) mit seinem Assistenten Christoph Meißner. Gerade in der Anfangs- und Schlussphase kam der TSV ins Schwimmen. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Der TSV Gilching konnte zuhause gegen Ehekirchen nicht den nächsten Sieg einfahren. Nach Rückstand erzielte Marco Brand kurz nach Wiederanpfiff den Ausgleich.

Gilching – Mit einem deutlich stärkeren FC Ehekirchen als in der Vorsaison hatte es der TSV Gilching-Argelsried am Mittwochabend zu tun. Beim Heimauftakt in die Landesliga-Saison sahen die 110 Zuschauer in der Kies-Arena eine durchweg ausgeglichene Partie. Ein paar Tore mehr wären drin gewesen, am Ende hieß es aber 1:1 (0:1).

TSV-Trainer Peter Schmidt musste früh in der Partie laut werden, er forderte seine Männer unter anderem auf, den Ball besser in den Fuß zu spielen. Die Anfangsphase war aus Gilchinger Sicht ziemlich chaotisch. Christian Rodenwald musste den Ball einmal auf der Linie klären. Doch als die Schmidt-Elf sich gefangen hatte, gab es auch fürs Heimteam sehr aussichtsreiche Möglichkeiten – jene von Murat Ersoy war gar eine der berüchtigten Hundertprozentigen. Gästetorwart Simon Lenk hatte sich bei einem langen Ball verschätzt, Ersoy schob das Leder darauf aber am leeren Tor vorbei. Nur drei Minuten später, Mitte der ersten Halbzeit, setzte Plator Doqaj einen Schuss von der Strafraumgrenze knapp drüber.

Doch Ehekirchen antwortete mit einer guten Kopfballchance – und zehn Minuten vor dem Pausenpfiff mit dem Führungstreffer. TSV-Torhüter Michael Suck hatte FC-Stürmer Pascal Schittler, der auf dem Weg Richtung Eckfahne war, gelegt. Die Gilchinger sahen im Gegensatz zu Schiedsrichter Richard Conrad keinen Strafstoß und reklamierten vergeblich. Michael Pankin verwandelte den Elfmeter hart links unten. „Die erste Halbzeit war mutlos, wir haben alles, was wir uns vorgenommen hatten, vermissen lassen“, fand Schmidt.

Kurz nach der Pause sah nicht nur der Stadionsprecher einen „Gewaltschuss“ vom neuen Kapitän Marco Brand. Maximilian Hölzl hatte von der Grundlinie zurückgelegt, Brand vollendete flach zum 1:1. Die Partie ging in der Folge rasant rauf und runter. Sinnbildlich waren zwei Szenen rund um die 60. Minute: Wenige Sekunden nach einer Kopfballchance von Rodenwald musste Ersoy hinten in höchster Not klären. In Minute 76 wollten die Gilchinger einen Elfmeter. Der eingewechselte Ziad Saibou wurde im Vollsprint im Sechzehner attackiert, fiel, der Pfiff blieb aber aus. „Einen klareren Elfer gibt es für mich nicht, vor allem, wenn er den in der ersten Halbzeit auch gibt“, kommentierte Schmidt.

In der Schlussphase wurde es dann ein offener Schlagabtausch mit Chancenplus für die Gäste. Wie in der Anfangsphase kamen die Gilchinger auch zum Ende wieder sehr ins Schwimmen. Ein Tor wollte aber keinem Team mehr gelingen. Auch TSV-Stürmer Hölzl nicht, der in der 93. Minute nach einer etwas zu langen Flanke fast noch zum 2:1 eingenickt hätte. Trainer Schmidts Fazit: „In der zweiten Halbzeit haben wir deutlich weniger Bälle geschlagen und mehr Fußball gespielt. Aber vielleicht hatten wir es heute nicht verdient. Wir müssen uns die Siege mehr erarbeiten als vergangene Saison.“ (Tobias Huber/Tobias Gmach)

TSV Gilching – FC Ehekirchen 1:1 (0:0)

TSV Gilching: Suck - Rodenwald, Freinecker, Buckl - Engelhardt (74. Saibou), Brand, Leutenecker, Doqaj (74. Karl) - Ersoy (64. Eichberg), Hölzl, Kraus (64. Ralic)

FC Ehekirchen: Lenk - C. Hollinger, Pankin, Rutkowski (85. Ettenreich), Avdic, Müller, Bösl, Schittler, J. Hollinger (32. M. Belousow), Schröttle, E. Belousow

Tore: 0:1 Pankin (36.), 1:1 Brand (51.)

Schiedsrichter: Richard Conrad (FC Aschheim)

Zuschauer: 110