Schmidt: „Es ist Wahnsinn, was wir für Chancen vergeben“ – Gilching spielt zum zehnten Mal Remis

Einizger Gilchinger mit Abschlussglück: Murat Ersoy brauchte ein paar Anläufe, traf dann aber zum Ausgleich. Foto: Jaksch © Jaksch

Gemischte Gefühle beim TSV Gilching-Argelsried: Trotz des späten Ausgleichs ist der Landesligist mit dem 1:1 am Sonntag gegen den FC Kempten nicht zufrieden.

Gilching – Es bleibt dabei: Der TSV Gilching-Argelsried kann gegen den FC Kempten einfach nicht gewinnen. Stattdessen setzte der Landesligist am Sonntag beim 1:1 (0:1) seine fast schon unheimliche Unentschieden-Serie fort (zehntes Remis im 21. Spiel). „Am Ende müssen wir sogar noch froh sein, nicht verloren zu haben“, sagte TSV-Coach Peter Schmidt nach dem ersten Heimspiel des Jahres. Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit gelang den Hausherren der Ausgleich. Marcel Ebelings Freistoßflanke von links lenkte Murat Ersoy aus kurzer Distanz mit dem Kopf ins Netz.

„Da war ich schon richtig sauer auf die Jungs“

Davor waren die Gilchinger Verantwortlichen und Anhänger, darunter einige Ex-Spieler wie die Ruml-Brüder Maximilian und Felix, Quirin Wiedemann und Florian Huber, mehrmals der Verzweiflung nahe. Der TSV vergab mehrere Großchancen. Bereits in den ersten Minuten hatten sie den Torschrei mehrmals auf den Lippen, doch selbst ein Elfmeter landete nicht im Kemptener Tor. Ebeling scheiterte nach Foul an Ersoy an FCK-Torwart Yannick Rakiecki (10.).

Umso ungemütlicher war die kalte Dusche in der 30. Minute. Nach einem schnell ausgeführten Einwurf war die Gilchinger Abwehr im Tiefschlaf und Philipp Simon grätschte den Ball ins lange Eck. „Genau davor hatte ich gewarnt. Da war ich schon richtig sauer auf die Jungs“, sagte Schmidt.

In den Augen von Gilchings Trainer Schmidt war der Ausgleich zum 1:1 für seine Mannschaft verdient

In der zweiten Halbzeit drängten die Gastgeber noch energischer auf den überfälligen Ausgleich. „Jungs, da geht was, die schwimmen da hinten“, rief Schmidt seinen Fußballern zu. Doch diese wollten selbst die größten Geschenke der Allgäuer nicht annehmen. Nach einem missglückten Abstoß verfehlte Ersoy das verwaiste Tor. Ebelings Versuch wurde von einem Kemptener auf der Linie geklärt. Im direkten Duell mit Rakiecki zog Ersoy ebenfalls den Kürzeren. „Es ist Wahnsinn, was wir für Chancen vergeben“, haderte Schmidt.

Kempten versuchte mit allen Mitteln, die Führung über die Zeit zu retten. Bei den wenigen Entlastungsangriffen verpassten sie das zweite Tor und wurden dafür spät im Spiel bestraft. „Sie sind natürlich über den späten Ausgleich enttäuscht. Wenn sie aber ehrlich zu sich sind, werden sie zugeben müssen, dass dieser mehr als verdient war“, resümierte Schmidt. toh

TSV Gilching-Argelsried – FC Kempten 1:1 (0:1)

TSV Gilching: Hollenzer - Häusler, Rodenwald, Leutenecker - Doqaj (68. Kuhn), Karl (81. Freinecker), Brand (60. Kraus), Ralic (61. Buckl) - Ersoy, Hölzl, Ebeling FC Kempten: Rakiecki - Simon (68. B. Yilmaz), Wilke (90.+4 Mekhimar), Betz, Berger, Sgodzaj (68. D. Yilmaz), Meßlang, Ewald, Kolb, Lutz (64. Graf), Bölle (70. Akan)

Tore: 0:1 Simon (30.), 1:1 Ersoy (90.+5)

Schiedsrichter: Lukas Schregle (1. FC Biessenhofen-Ebenhofen)

Zuschauer: 100

Bes. Vorkommnisse: Marcel Ebeling (Gilching) scheitert mit Foulelfmeter an FCK-Torwart Yannick Rakiecki (10.).