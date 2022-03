GIlching hat einen neuen Angstgegner: Kempten bereitet derben Dämpfer für den Aufstiegstraum

Ins Straucheln gebracht wurden die Gilchinger um Marco Brand (r., hier im Heimspiel gegen Memmingen II) auch beim abstiegsbedrohten FC Kempten. © Andrea Jaksch

Nächster Rückschlag für den Traum vom Bayernliga-Aufstieg: Der TSV Gilching-Argelsried verlor am Samstag bei Angstgegner FC Kempten mit 1:2. Die zweite bittere Niederlage in Folge.

Gilching – So wird das nichts mit der Bayernliga. „Solche Spiele dürfen wir nicht so herschenken“, ärgerte sich Peter Schmidt über das 1:2 (1:1) am Samstag beim FC Kempten. Der Trainer des TSV Gilching-Argelsried sah zwar eine über weite Strecken dominierende Gästemannschaft. Die Punkte blieben aber bei den abstiegsbedrohten Allgäuern.

Vor einer stimmungsvollen Kulisse von 300 Zuschauern verliefen die ersten Minuten sehr bitter für den Tabellendritten der Landesliga Südwest. Der erste Ball in den Gilchinger Strafraum sorgte gleich für einen Strafstoß zugunsten des FCK. „Da gab es nichts zu diskutieren“, bekannte Schmidt. Der neu in die Startelf gerückte Alper Diker war im Strafraum zu ungeschickt zu Werke gegangen und hatte so das 0:1 durch Philipp Simon verschuldet. Diker wollte seinen Fehler wieder wettmachen, sein Gewaltschuss landete aber nur an der Latte.

In der 30. Minute wurden die Gilchinger Ausgleichsbemühungen jedoch belohnt. Maximilian Hölzl erlief einen zu kurzen Rückpass auf Kemptens Keeper Elias Bodenmüller. Sein Zuspiel verwerte Pascal Ebeling zum 1:1. Es war ein perfekter Einstand bei seinem ersten Startelfeinsatz. Es wurde jedoch nichts aus der erhofften Wendung. Nach ereignislosen Minuten zu Beginn der zweiten Halbzeit bot sich den Gästen eine große Möglichkeit. Dikers Hereingabe auf Murat Ersoy geriet jedoch zu scharf. Aus wenigen Metern prallte der Ball von Ersoy neben das Tor.

Noch ärgerlicher war aber das 1:2 wenig später. Nach einer weiten Freistoßflanke auf den langen Pfosten köpfte Kevin Baston den Ball in die Mitte, dort stocherte Thomas Rathgeber das Spielgerät über die Linie. „Wir wussten um diese Variante, doch die Spieler haben sich nicht an meine Vorgaben gehalten. Das ist sehr ärgerlich“, schimpfte Schmidt.

In der Folge agierte seine Mannschaft zu hektisch. „Wir hätten viel geduldiger spielen müssen“, monierte Schmidt. Kempten kämpfte und hatte am Ende Glück. In der Nachspielzeit scheiterte Ersoy an Bodenmüller, auch der anschließende Kopfball von Bojan Tanev hielt der Kemptener Torwart. Kurz danach verpassten mehrere TSVler den Ball nach einer Flanke. „Das war der erste gut herausgespielte Angriff nach dem Rückstand“, kommentierte Schmidt. Es sollte nichts mehr an der unnötigen Niederlage ändern. Im fünften Spiel gegen die Allgäuer kassierte der TSV bereits seine vierte Pleite. Beim 2:2 im Hinspiel hatten die Gilchinger eine 2:0-Führung verspielt. „Die liegen uns offenbar tatsächlich nicht“, bedauerte Schmidt. Noch ärgerlicher: Die zweite Niederlage in Folge kostete wichtige Punkte im Aufstiegskampf.

FC Kempten – TSV Gilching-A. 2:1 (1:1)

FC Kempten: Bodenmüller – Simon, Graf, Baston, Rathgeber (85. Jörg), Berger (71. Ewald), Kämpf (46. Betz), Durchardt, Kolb, Arslan, Hayse.

TSV Gilching: F. Ruml – Diker (66. Doqaj), Buchinger, Häusler – Meißner, Brand, Süli (76. M. Ruml), Ersoy, Freinecker – Hölzl (66. Tanev), Ebeling.

Tore: 1:0 Simon (6., Foulelfmeter), 1:1 Ebeling (30.), 2:1 Rathgeber (60.)

Schiedsrichter: Steffen Grimmeißen (SpVgg Löpsingen)

Zuschauer: 300