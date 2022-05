„Menschlich ist Raimond nicht zu toppen“ - Gilchinger Damen trennen sich von Trainer Spar

Raimond Spar hätte gerne noch ein Jahr als Trainer der TSV-Damen weitergemacht. © Fupa

Die Damen des TSV Gilching-Argelsried machen Schluss mit Trainer Raimond Spar. Der Coach ist beliebt, aber dem Team mangelt es an der Taktik.

Gilching – Es hätte alles so einfach sein können. Ursprünglich wollte Raimond Spar nach dieser Saison als Trainer des TSV Gilching-Argelsried aufhören. „Ich hatte es mir dann aber anders überlegt und wollte noch ein Jahr dranhängen“, berichtet er. Der Übungsleiter überrumpelte damit jedoch die Verantwortlichen und Fußballerinnen des TSV. „Die Mannschaft hat sich nicht mehr so weiterentwickelt zuletzt“, sagt der sportliche Leiter Markus Zechner.

Er musste Spar nach einem Treffen mit dem Mannschaftsrat deshalb mitteilen, dass sein Vertrag nicht mehr verlängert wird. „Für mich kam das völlig überraschend“, sagt Spar. Zunächst erklärte er sich bereit, bis zum Saisonende weiterzumachen. Doch der Trainer entschied sich nach einer schlaflosen Nacht anders. „Ich wusste nicht, wie ich den Spielerinnen noch in die Augen hätte schauen können“, erläutert Spar, der mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt verkündete.

„Wir bedauern das sehr, denn menschlich ist Raimond nicht zu toppen“, sagt Zechner. Und auch sportlich gelangen Spar mit seinen Fußballerinnen lediglich ein Jahr nach seinem Einstand beim TSV riesige Erfolge. „2019 wird natürlich unvergessen bleiben“, sagt er. Da schafften die Gilchingerinnen zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte mit einer fast perfekten Saison den Aufstieg in die Landesliga. In der Halle waren sie im Winter Bayerischer Meister geworden, auch der Bezirkspokalsieg wanderte an die Talhofstraße.

Seitdem spielt der TSV in der Landesliga und dürfte auch in dieser Saison den Ligaerhalt schaffen. Zechner sieht dennoch Defizite bei Spar. „Er ist nicht der große Taktiker und konnte unsere jüngeren Spielerinnen zuletzt nicht so fördern, wie wir uns das vorstellen“, sagt Zechner. „Ich habe meine Stärken sicher in anderen Bereichen, hatte aber nicht den Eindruck, dass das in der Vergangenheit ein Problem war. Schwierig war eher die Corona-Pandemie, da ich die Spielerinnen lange nicht gesehen habe“, entgegnet Spar.

Immerhin hat er jetzt mehr Zeit für die Familie. „Gilching war wohl meine letzte Station. Ich möchte jetzt meinem fünf Jahren alten Enkel beim Fußballspielen zuschauen“, erzählt der 58-Jährige.

Nach Spars Abtritt betreut Co-Trainer Benjamin Renkl die TSV-Damen mindestens bis zum Saisonende.