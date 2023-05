„Ging nicht um Schönspielerei“ - Frauen des TSV Gilching-Argelsried holen drei Punkte

Amelie Hübsch traf doppelt für den TSV Gilching-Argelsried. © TSV Gilching-Argelsried

Das war ein überlebensnotwendiger Sieg im Abstiegskampf der Landesliga Süd. „Es ging nicht um Schönspielerei, sondern um die Punkte“, stellte Benjamin Renkl klar.

Der Trainer des TSV Gilching-Argelsried stellte erfreut fest, dass seine Fußballerinnen endlich mal wieder eine Führung vorlegten. In der siebten Minute gelang Amelie Hübsch das 1:0, dem war eine Ecke von Anna Gutsmiedl vorausgegangen, eine SSV-Spielerin hatte den Ball unterlaufen.

Danach spielten die Gilchingerinnen eine solide erste Halbzeit, ehe Sarah Hetsch mit einem Gewaltschuss das 2:0 nachlegte. Die Hoffnungen auf eine ruhige zweite Hälfte erfüllten sich aber nicht. Ein Missverständnis in der TSV-Defensive führte zum schnellen Anschlusstreffer des Abstiegsrivalen. Carla Kerscher hatte ihre Torhüterin Jasmin Antis mit einem Heber überrascht. In hohem Bogen flog der Ball ins eigene Tor (48.). „Danach war es ein offener Schlagabtausch“, sagte Renkl. Erst in der Schlussviertelstunde konnte Gilching die Spielkontrolle wieder an sich reißen. Hübsch erlöste ihre Mannschaft mit dem 3:1 in der 88. Minute. Der Rückstand zum rettenden Ufer schmolz auf zwei Zähler.

Landesliga

TSV Gilching-A. – SSV Anhausen 3:1