TSV Gilching begrüßt fünf Neuzugänge: Regionalliga-Verstärkung für Bayernliga-Traum

Ein echter Transfercoup ist Fußball-Landesligist TSV Gilching-Argelsried mit der Verpflichtung des Regionalliga-erfahrenen Marcel Ebeling (3.v.l.) gelungen. Neben dem 30-Jährigen durften Gilchings Präsident Peter Kramer (l.) und Fußballabteilungsleiter Stefan Schwartling (r.) mit Benedikt Kuhn, Nico Warnus, Marius Mayr und Bojan Tanev (v.l.) sowie Plator Doqaj (nicht im Bild) noch fünf weitere Neuzugänge beim TSV begrüßen. © Jaksch

Namhafte Unterstützung für die Offensive des TSV Gilching-Argelsried: Der mit reichlich Regionalliga-Erfahrung ausgestattete, zuletzt aber vereinslose Marcel Ebeling stürmt zukünftig für das Spitzenteam der Landesliga Südwest.

Gilching – Die Fußball-Verantwortlichen des TSV Gilching-Argelsried basteln weiter an einem aufstiegsfähigen Kader. Mit der Verpflichtung von Marcel Ebeling ist dem Tabellendritten der Landesliga Südwest ein echter Coup gelungen. Zweifacher Jugendnationalspieler, mehr als 100 Einsätze in der Regionalliga: Der 30-Jährige kann eine beeindruckende Vita vorweisen. Zuletzt wurde es aber ruhig um Ebeling. „Ich habe mich selbstständig gemacht. Vier bis fünfmal trainieren in der Woche, geht nicht mehr“, berichtet er.

Zuletzt war Ebeling im Frühjahr 2020 für den damaligen Bayernligisten FC Pipinsried am Ball gewesen. Wenige Monate später wurde sein Vertrag dort aufgelöst. Sein neuer Trainer in Gilching, Peter Schmidt, dämpft auch deshalb die Erwartungen an den gebürtigen Münchner, der in der Jugend sowohl das Trikot des TSV 1860 als auch des FC Bayern getragen hatte. „Er muss erst mal fit werden. Ob er das bis zum ersten Punktspiel schon schafft, ist fraglich“, sagt der Übungsleiter des TSV.

Immerhin lief Ebeling am Samstag beim 0:0 im Testspiel gegen den TSV Brunnthal von Beginn an auf und hielt rund 60 Minuten durch. „Ich habe aber schon gemerkt, dass ich lange nicht mehr gespielt habe“, gesteht Ebeling, der von Schmidt als linker Außenstürmer aufgeboten worden war.

Den Kontakt zum Routinier hatte Christian Rodenwald hergestellt. Beide Fußballer hatten früher zusammen beim SC Fürstenfeldbruck gespielt. „Er hat mich schon im Sommer angesprochen“, erzählt Ebeling. Aber besonders in den kalten Wintermonaten habe er gemerkt, wie sehr ihm der Fußball fehle, sagt der 30-Jährige, der in Aubing lebt. „Die Gilchinger haben mich sehr gut aufgenommen.“ Vielleicht wird er an der Talhofstraße heimisch. In den vergangenen Jahren wechselte der Offensivexperte oft den Verein. Eine Saison lang spielte er sogar in Malaysia, ehe er 2018 nach Deutschland zurückkehrte.

Der schussstarke Fußballer ist bereits der sechste Neuzugang des TSV in diesem Winter. Neu sind auch Marius Mayr (SpVgg Kaufbeuren), Plator Doqaj (TSV 1882 Landsberg), Bojan Tanev (SV Planegg-Krailling), Nico Warnus (TSV Alling) und Benedikt Kuhn. Der 19-Jährige kickte zuletzt für die zweite Mannschaft des Bayernligisten TSV Schwabmünchen und ist ein Perspektivspieler. Rückkehrer Anil Adam hat derweil seinen Pass nach sechs Monaten Abwesenheit wieder beim TSV hinterlegt. „Er wird aber nicht trainieren und nur im Notfall aushelfen“, sagt Schmidt über den Keeper, der beim VfB Forstinning kein einziges Match absolvierte, und ergänzt: „Anil hat aus beruflichen Gründen eigentlich keine Zeit mehr für Fußball.“ (Tobias Huber)