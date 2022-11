„Wir werden uns in der Winterpause etwas einfallen lassen“ - Gilchinger Frauen mit Kampfansage

Teilen

Markus Zechner will mit den Frauen des TSV Gilching-Argelsried nach der Pause wieder angreifen. © FuPa

Die Frauen des TSV Gilching-Argelsried verabschiedeten sich mit einer erneuten Pleite und nur einem Punkt aus den letzten acht Matches in die Winterpause.

LANDESLIGA FRAUEN

FV Obereichstätt – TSV Gilching-A. 4:1

Kopfschütteln beim TSV Gilching-Argelsried: „Uns fehlt einfach eine Tormaschine“, klagte der sportliche Leiter Markus Zechner. 30 Minuten lang spielten die Gilchingerinnen beim Spitzenreiter groß auf. Torhüterin Nina Großbeck bekam nichts zu tun, so dominant trat der TSV auf.

Die Überlegenheit zahlte sich aber nicht aus. Stattdessen gelang den Gastgeberinnen mit ihrem ersten gefährlichen Angriff gleich das 1:0 (31.). „Damit war das Spiel eigentlich schon entschieden, denn die Mädels haben danach den Kopf in den Sand gesteckt“, berichtete Zechner. Obereichstätt legte noch vor der Pause das 2:0 nach. Nach dem 3:0 per Elfmeter (66.) war die Partie entschieden. Der FVO erhöhte noch auf 4:0 (78.), ehe ausgerechnet Emilia Neumann das Ehrentor in der letzten Minute markierte. Sie feierte am Samstag ihren Premiereneinsatz in der ersten Mannschaft. Als Tabellenzehnter haben die Gilchingerinnen nach der Hinrunde bereits fünf Zähler Rückstand zum rettenden Ufer. „Wir werden uns in der Winterpause etwas einfallen lassen, wie wir wieder auf den richtigen Kurs gelangen“, verkündete Zechner. (toh)

BEZIRKSOBERLIGA

FSV Höhenrain – SpVgg Hebertsh. 2:0

Die Höhenrainerinnen bauten die Tabellenführung durch den 2:0-Sieg gegen die SpVgg Hebertshausen im letzten Spiel des Jahres aus. Über das gesamte Spiel hinweg agierte die Heimmannschaft am Sonntag defensiv sehr aufmerksam. Die Viererkette um Amata Darchinger, Lisanne Röhrdanz, Theresa Röhrdanz und Michaela Rader gewann viele Zweikämpfe und ließ keine klare Torchance für die Gastmannschaft zu. Offensiv taten sich die Höhenrainerinnen gegen die tief stehende Mannschaft aus Hebertshausen lange schwer. Erst nach der Halbzeitpause gelang es der Heimmannschaft, durch ein stark verbessertes Pass- und Positionsspiel das Spielgeschehen gegen das Schlusslicht zu übernehmen. Folgerichtig fiel in der 61. Minute die verdiente Führung. Einen Schuss von Sandra Ott konnte die gegnerische Torhüterin gerade noch klären. Den Abpraller drückte Carina Schreiner über die Linie. Danach erspielte sich die Heimmannschaft weitere Chancen, die jedoch alle ungenutzt blieben. Erst in der 85. Minute gelang es Schreiner auf Vorlage von Steffi Holzer, die knappe Führung auszubauen und das Tor zum Endstand zu erzielen. (toh)