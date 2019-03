Gilching ohne Adofo gegen VfR Neuburg

Gilching will bittere Bilanz aufpolieren

Aufstiegsambitionen gegen Abstiegsangst: Die bedrohten Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried sind am Samstag (15 Uhr) zu Gast bei Bayernliga-Aspirant VfR Neuburg/Donau.

VON TOBIAS HUBER

Gilching – Diese Bilanz ist nicht gerade ermutigend: Die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried haben im bisherigen Saisonverlauf gegen die aktuellen Top Sechs der Landesliga Südwest gerade einmal einen Punkt geholt (0:0 gegen TSV Landsberg). Am Samstag wollen sie die magere Ausbeute vergrößern. Die Elf von Trainer Wolfgang Krebs tritt um 15 Uhr (Stadion am Brandlbad, Unterer Brandl) beim VfR Neuburg/Donau an, der als Tabellenvierter noch alle Chancen auf den Aufstieg hat.

Beide Teams erwischten keinen guten Start ins Jahr 2019. Während der VfR überraschend gegen den Tabellenvorletzten, FV Illertissen II, zu Hause patzte (2:2), verloren die Gilchinger auf heimischem Kunstrasen mit 1:3 gegen Tabellennachbar FC Kempten. Die Abstiegsrelegationsplätze sind damit nur noch zwei Punkte entfernt. Krebs sieht den Druck dennoch beim Gegner. „Sie haben im Winter nochmals offen ihr Ziel bekundet, in die Bayernliga aufsteigen zu wollen. Daran müssen sie sich messen lassen“, sagt Krebs.

Da beim TSV auch unter der Woche kein Training auf normalem Rasen möglich war, könnte auch der ungewohnte Untergrund ein Problem darstellen. Neuburg verfügt über keinen Kunstrasen. „Wir fahren jungfräulich da hin und wollen uns so gut wie möglich verkaufen“, verkündet Krebs, dessen Kader sich im Vergleich zur Vorwoche nicht groß verändern wird. Florian Huber kehrt nach überstandenem Muskelfaserriss zurück, Sebastian Kraus ist privat verhindert. Wer für ihn in die Startelf rutscht, möchte Krebs erst an Ort und Stelle entscheiden. „Ich will die Platzverhältnisse sehen“, sagt der Coach.

Weiterhin verzichten muss der TSV auf Ramon Adofo, der unter einer offenbar mysteriösen Krankheit leidet. „Bislang konnte ihm noch kein Arzt sagen, was es ist“, teilt Krebs mit. Der Torjäger war zuletzt nicht einmal in der Lage, Auto zu fahren. „Wir haben genügend andere Spieler, die Tore schießen können“, sagt Krebs. Marco Brand konnte ihn in dieser Hinsicht zuletzt nicht überzeugen. Auch deshalb saß er überraschend gegen Kempten bis tief in die zweite Halbzeit auf der Bank. „Ich erwarte mir von ihm noch mehr Entschlossenheit“, sagt Krebs, „sowohl im Angriff als auch beim Zerstören.“