„Corona-Welle hat massiv zugeschlagen“: TSV Gilching verliert letzten Test vor Pflichtspielstart

Mit der Leistung seiner ersatzgeschwächten Elf zufrieden: Gilching-Coach Peter Schmidt. © Andrea Jaksch

„Das war vielleicht ein Schuss vor den Bug zur richtigen Zeit“, sagte Peter Schmidt nach dem 1:2 beim ASV Dachau am Samstag.

Gilching - Der Trainer konnte mit der Niederlage seines TSV Gilching-Argelsried im letzten Testspiel vor dem Punktspielstart am Samstag in Durach (17 Uhr) gut leben. Er musste beim Landesliga-Rückkehrer kräftig improvisieren. „Die aktuelle Corona-Welle hat bei uns massiv zugeschlagen“, berichtete Schmidt.

Umso beachtlicher war der Auftritt des TSV. „Die Jungs haben sich gut gewehrt“, lobte Schmidt. Dennoch bekam der neue Torwart Sebastian Hollenzer genug Möglichkeiten, sich auszuzeichnen. Beim 1:0 war er aber machtlos, denn Benedikt Kuhn hatte zuvor einen Strafstoß verursacht. Andreas Roth trat an und traf für den ASV (50.). Danach sorgte ein kurioses Missverständnis in der Dachauer Defensive nach einem langen Ball des TSV für das 1:1 (58.). Abwehrspieler Josefalan Jassim wurde als Eigentorschütze vom Schiedsrichter angegeben. Danach wäre den Gästen beinahe das Siegtor geglückt, doch Youngster Valentin Batzer köpfte aus wenigen Metern über das Tor. Stattdessen gelang den Gastgebern mit der letzten Aktion der Partie das 2:1 per Kopf nach einer Ecke. „Ich mag es eh nicht so, wenn man alle Vorbereitungsspiele gewinnt“, sagte Schmidt. Sein Team hatte die drei Tests zuvor ohne Gegentor gewonnen. (toh)