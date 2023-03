Einladung zum Toreschießen: TSV Gilching mit deprimierendem Auftritt

Drunter und drüber ging es bisweilen in der Gilchinger Abwehr (am Ball Lukas Häusler). Foto: dagmar rutt © dagmar rutt

Der TSV Gilching-Argelsried hat sein Heimspiel gegen den FV Illertissen II klar verloren. Trainer Peter Schmidt war nach der Heimpleite angefressen.

Gilching – Das Warten auf den ersten Heimsieg seit Ende August geht weiter. Stattdessen boten die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried am gestrigen Sonntag beim 0:3 gegen den FV Illertissen II einen deprimierenden Auftritt.

„Wir haben so gespielt, als würden wir morgen zur Saisonabschlussfahrt nach Malle aufbrechen.“ Trainer Peter Schmidt ging mit seinem TSV Gilching-Argelsried nach dem Auftritt am Sonntag gegen den Tabellenfünften FV Illertissen II hart ins Gericht. Nach den guten Leistungen zuletzt waren die heimischen Zuschauer hoffnungsfroh in die Kies-Arena gepilgert. Sie wurden beim 0:3 bitter enttäuscht, das Warten auf den ersten Heimdreier seit dem 3:2 gegen Jetzendorf Ende August letzten Jahres geht weiter.

„Wir haben den Gegner mal wieder zum Toreschießen eingeladen“, schimpfte Schmidt. Nach zehn Minuten spielten die Gilchinger den Ball tief in der eigenen Hälfte so lange hin und her, bis Kapitän Marco Brand die Kugel versprang. Illertissen nahm die Einladung an, und Maximilian Seemüller schloss platziert ins linke untere Eck ab. „Wir wussten vorher, dass es schwer wird, wenn man gegen diesen Gegner in Rückstand gerät“, sagte der TSV-Trainer.

Tatsächlich verteidigten die Schwaben geschickt und ließen kaum Chancen des TSV zu. Auch die Standards verpufften. Bei Kontern war der FVI immer wieder gefährlich, kurz vor der Pause verhinderte TSV-Torwart Sebastian Hollenzer das 0:2.

Wer nach der Pause auf ein anderes Auftreten der Gastgeber gehofft hatte, wurde schnell enttäuscht. Stattdessen nutzte die Regionalliga-Reserve einen Stellungsfehler in der Gilchinger Innenverteidigung zum 2:0 durch Kristof Jonas Ott. Die Gilchinger gaben zwar nicht auf, doch die Offensivaktionen blieben Stückwerk. Nur einmal kam der Ball gefährlich aufs Tor, Illertissens Torwart Daniel Medwed entschärfte jedoch den Freistoß von Marcel Ebeling (57.). In der Schlussphase warfen die Gilchinger alles nach vorne. Das nutzten die Gäste zu gefährlichen Kontern. Zweimal konnte Hollenzer noch retten, ehe Robin Glöckle für die endgültige Entscheidung sorgte (84.).

„Ich war sehr überrascht, denn die Trainingswoche war eigentlich gut. Aber offenbar gibt es einfach solche Tage, an denen nichts zusammenpasst“, resümierte Schmidt. „Nach drei guten Spielen muss man der Mannschaft auch mal ein schlechtes nachsehen“, äußerte er sich versöhnlich.

TSV Gilching-A. – FV Illertissen II 0:3 (0:1)

TSV Gilching: Hollenzer -Häusler, Rodenwald (71. Kuhn), Leutenecker - Buckl (71. Saibou), Engelhardt (71. Michl), Brand, Doqaj - Ebeling, Kraus (24. Hölzl), Ersoy

FV Illertissen II: Medwed - Zeller (57. Brugger), Ekinci, Seemüller (89. Allgaier), Ederle (89. Korkmaz), Boyer, Wolff, Ott (90. Kazaryan), Glöckle (85. Ejiogu), Bachthaler, Singer

Tore: 0:1 Seemüller (11.), 0:2 Ott (50.), 0:3 Glöckle (84.)

Schiedsrichter: Julian Schaub (Schwaig)

Zuschauer: 92