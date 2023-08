Gasteiger trifft doppelt aus der Distanz - Hänschke krönt Comeback mit Tor

Jubel mit dem Doppeltorschützen: Marco Brand (l.) klatscht Andre Gasteiger ab. Foto: aj © aj

Der TSV Gilching-Argelsried hat einen klaren Sieg gegen Oberweikertshofen gefeiert. Für den emotionalen Höhepunkt sorgt Tobias Hänschke.

Gilching – Dem TSV Gilching-Argelsried ist eine besondere Wiedergutmachung gelungen. Nachdem die Fußballer am Sonntag beim FC Ehekirchen mit 0:4 untergegangen waren, schlugen sie gestern Abend den SC Oberweikertshofen im Derby ihrerseits 4:0 (1:0) und kletterten in der engen Tabelle der Landesliga Südwest nach dem fünften Spieltag auf Platz fünf. „Ich bin richtig stolz auf die Jungs. Sie haben ein super Spiel abgeliefert, sind gelaufen wie die Ochsen und haben gekämpft“, lobte Co-Trainer Christoph Meißner, der den urlaubenden Chefcoach Sebastian Stangl vertrat.

TSV Gilching-Argelsried: Andre Gasteiger verwandelt Freistoß aus 25 Metern

In der ersten Hälfte waren die Gilchinger in einem noch recht gemächlichen Spiel das gefährlichere Team. Die beste Chance hatte zunächst nach gut 20 Minuten Innenverteidiger Maximilian Hölzl, der einen Eckball aus aussichtsreicher Position über die Latte köpfte. Drei Minuten später bescherte ein weiterer Standard den Hausherren die Führung, als Angreifer Andre Gasteiger einen nicht ganz unhaltbar erscheinenden Freistoß aus knapp 25 Metern halblinker Position direkt verwandelte.

Auf der anderen Seite musste sich TSV-Keeper Michael Suck nach rund einer halben Stunde ganz lang machen, um einen Schuss aus dem Winkel zu fischen. Kurz vor der Pause hüpfte der Ball nach einer kreativen Freistoßvariante der Gäste außerdem noch mal gefährlich durch den Gilchinger Sechzehner, weil kein Angreifer mehr rankam, hatte Suck aber keine Mühe, die Kugel aufzunehmen. Kurz zuvor war TSV-Joker Ziad Saibou, der für den verletzten Benedikt Kuhn ins Spiel gekommen war, nach einem hohen Schlag am gegnerischen Fünfer mit dem Kopf an den Ball gekommen, ohne jedoch genügend Druck entwickeln zu können – Oberweikertshofens nicht immer souverän wirkender Schlussmann Lukas Schneider parierte.

Joker Tobias Hänschke trifft 120 Sekunden nach seiner Einwechslung

Nach Wiederanpfiff gelang den Gastgebern ein Auftakt nach Maß: Maximilian Hölzl zielte nach einer Ecke von Marco Brand genauer als im ersten Durchgang und wuchtete das Leder aus kurzer Distanz per Kopf zum 2:0 in die Maschen. Mitte der zweiten Halbzeit überschlugen sich die Ereignisse binnen weniger Minuten. Zunächst scheiterte Gilchings Jonathan Krukow freistehend an Schneider (64.). Anschließend gab der SCO fünf Minuten lang Vollgas und erspielte sich zwei Großchancen, scheiterte jedoch einmal am Pfosten und einmal an Suck, der mit dem Kopf rettete. Gasteiger machte den Bemühungen ein Ende, als er den Ball aus rund 40 Metern über den zu weit vor dem Kasten stehenden Schneider zum vorentscheidenden 3:0 ins Netz schlug (70.). „Wir hatten heute auch das Spielglück“, so Meißner zur turbulenten Phase.

Für den emotionalen Höhepunkt sorgte zehn Minuten vor dem Ende Tobias Hänschke: Der spielende Co-Trainer der Gilchinger Zweiten kam wegen des Personalengpasses zu seinem ersten Landesliga-Einsatz seit November 2019 – und markierte zwei Minuten nach seiner Einwechslung den 4:0-Endstand. (TOBIAS HUBER)

TSV Gilching-A. – O’weikertshofen 4:0 (1:0)

TSV Gilching: Suck – Buckl, Häusler, Hölzl, Kuhn (22. Saibou) – Engelhardt, Brand, Kosel (88. Falch), Krukow (78. Hänschke) – Gasteiger (76. M. Michl), Kraus (69. Schmid)

SC Oberweikertshofen: Schneider – Lachmayr (82. Friedl), Gonschior, Schuch, Widemann, Tremmel (70. Danowski), Hüber, Leibelt (70. Kopyciok), Greif, Pigl (86. Egenhofer), Eck

Tore: 1:0 Gasteiger (24.), 2:0 Hölzl (47.), 3:0 Gasteiger (70.), 4:0 Hänschke (80.)

Schiedsrichter: Maximilian Hafeneder (TuS Holzkirchen)

Zuschauer: 234