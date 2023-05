Frauenfußball kompakt: Gilching will Abstieg verhindern – Dießen unter Druck

Das Hinspiel zwischen dem TSV Gilching und dem SC Regensburg ging mit 2:0 an den SCR. © FuPa

Die Saison 2022/23 geht dem Ende entgegen. Am kommenden Wochenende werden in der Frauen-Landesliga, Bezirksoberliga und Bezirksliga einige Entscheidungen getroffen.

Starnberg – Vier Spieltage bleiben den Landesliga-Fußballerinnen des TSV Gilching-Argelsried noch, um den Abstieg in die Bezirksoberliga zu verhindern. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt momentan vier Punkte, so dass ein Heimsieg am Sonntag fast überlebenswichtig ist.

Ab 15.15 Uhr gastiert der Tabellendritte SC Regensburg an der Talhofstraße. In der Bezirksoberliga geht es sowohl für den FSV Höhenrain als auch den MTV Dießen nur noch um gute Abschlussplatzierungen.

Der MTV ist am Samstag um 16 Uhr zu Gast beim SV Saaldorf, der als Tabellenvorletzter mächtig unter Druck steht. Die Höhenrainerinnen erwarten am Sonntag ab 11 Uhr den Ranglistenneunten TV 1864 Altötting. In der Bezirksliga steht der SC Pöcking-Possenhofen unter Zugzwang.

In den noch ausstehenden fünf Spielen muss das Team von Trainer Daniel Flath eine Vier-Punkte-Lücke schließen, wenn es nicht in die Kreisliga absteigen möchte. Am Samstag reist der Tabellendritte FC Puchheim an. Anpfiff im Sportpark ist um 17 Uhr. (toh)