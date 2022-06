Klassenerhalt! Damen des TSV Gilching-Argelsried besiegen MTV Dießen - und bleiben in der Landesliga

Dank des 4:1-Derbysiegs feiern die Fußballerinnen des TSV Gilching (in Rot) den Landesliga-Klassenerhalt, Dießen steigt ab. © ebg

Die Frauen des TSV Gilching-Argelsried bleiben der Landesliga weiter erhalten. Im Relegations-Derby gegen den MTV Dießen überzeugte der Klub mit einem souveränen Sieg.

Gilching/Dießen – Die Fußballerinnen des TSV Gilching-Argelsried werden auch in der dritten Saison in Folge Landesliga spielen. Das Team von Trainer Benjamin Renkl gewann am letzten Spieltag das Derby beim MTV Dießen mit 4:1 (2:1) und sicherte sich so aus eigener Kraft den Klassenerhalt. „Die Erleichterung ist riesengroß“, sagte Renkl. Doch auch beim Gegner herrschte keinesfalls Trauer, obwohl es das vorerst letzte Match in der fünftklassigen Liga war.

„Wenn es gut läuft, ist es keine große Kunst, eine motivierte Einheit auf den Rasen zu bringen. Aber in unserer Situation jedes Wochenende eine leidenschaftliche und positive Truppe auf dem Feld zu sehen, die mit Freude und Engagement jedes Spiel gegen übermächtige Gegner annimmt, das ist schon wirklich außergewöhnlich“, sagte MTV-Trainer Nico Weis voller Lob.

TSV Gilching-Argelsried-Trainer Benjamin Renkl: „Die Erleichterung ist riesengroß“

Trotz erneut dünnen Kaders wehrte sich seine Mannschaft auch am Samstag nach Kräften, obwohl der Abstieg längst feststand und der Gegner seine beste Aufstellung seit Monaten aufbot. So spielte die ehemalige FC-Bayern-Spielerin Andrea Viehl zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren von Beginn an und erzielte prompt das frühe 1:0 (5.). Nach einem Missverständnis in der Gilchinger Defensive gelang Zoé Klein mit einem Heber der Ausgleich (17.). Zehn Minuten später zeigte eine weitere TSV-Rückkehrerin ihre Klasse: Dewi Johannsen traf mit sehenswerter Volleyabnahme zur erneuten Führung. Dießen gab sich jedoch erst geschlagen, nachdem Sarah Rothwinkler und Anouk Maier mit einem Doppelschlag Mitte der zweiten Halbzeit für die Entscheidung gesorgt hatten.

„Jetzt müssen wir erst mal wieder Kräfte sammeln, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir freuen uns auf die Bezirksoberliga,“ sagte Weis. Ob er im Amt bleibt, ist aber noch offen. Auch bei Renkl ist aktuell unklar, wie es weitergeht. „Ich habe um sieben Tage Bedenkzeit gebeten. Aber es sieht schon so aus, als würde ich weitermachen“, verkündete der TSV-Übungsleiter, der nach dem Rücktritt von Raimond Spar vom Co- zum Cheftrainer aufgestiegen war. (Tobias Huber)